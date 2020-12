Congo-Kinshasa: AFDC - A - La dissidence conduite par Néné Nkulu effacée

Le tribunal confirme le sénateur Modeste Bahati comme président et autorité morale de ce regroupement politique.

Les membres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) restés fidèles au sénateur Modeste Bahati Lukwebo viennent de pousser un ouf de soulagement, avec la fin du feuilleton sur le dédoublement de leur plate-forme politique. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe vient finalement de trancher dans le cadre de cette affaire qui a opposé, depuis plusieurs mois, voire plus d'une année, la partie Modeste Bahati à celle de Néné Nkulu .

Selon cet arrêt, il n'existe plus qu'une seule AFDC-A, avec à sa tête une seule autorité, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président national de l'AFDC. « Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière civile au premier degré à son audience du 23 novembre 2020,... statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du requérant sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, le ministère public entendu, le confirme en qualité de président national statutaire du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDC-A en sigle », peut-on lire dans un extrait du jugement dudit tribunal.

Réagissant à ce verdict, le camp Bahati se dit toujours ouvert en vue de reprendre ceux cadres et militants qui voudraient réintégrer leur regroupement, après avoir compris qu'ils ont été induits en erreur. Cette ouverture a également été officiellement exprimée à l'issue du congrès de ce parti tenu récemment à Kinshasa.

Le temps de récompense

Pour Roger Balindamwami, un des cadres et co-fondateurs de l'AFDC-A, le temps est venu pour récompenser ceux qui sont restés fidèles à leur plate-forme et à son autorité morale et qui ont œuvré pour que ce regroupement reste une force dans l'échiquier politique national. Il en appelle ainsi l'autorité morale de cette plate-forme, le sénateur Bahati Lukwebo, a donné la juste rétribution à ces lieutenants fidèles qui ont fait la fierté de l'AFDC-A dans leur travail et leur comportement. A l'en croire, ces choix permettront à la plate-forme de continuer à exercer son influence sociale et politique dans le pays.