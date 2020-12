Soudan: Minawi - Le président tchadien a joué un rôle important dans la paix au Soudan

Khartoum — Le Secrétaire général du Front Révolutionnaire et le chef de l'Armée de libération du Soudan, Minni Arko Minawi, ont salué le grand rôle joué par le président tchadien Idriss Deby Attino et le peuple tchadien dans la réalisation de la paix au Soudan.

Minawi, après avoir rencontré l'ambassadeur du Tchad à Khartoum, Abdel-Karim Kabiru à l'ambassade du Tchad à Khartoum, a exprimé ses salutations au président tchadien Idriss Deby, et son appréciation au peuple tchadien, louant le grand rôle que le Tchad a joué pendant la période que le Darfour a souffert et a accueilli pendant plus de dix-sept ans.

Il a souligné l'effort du gouvernement tchadien d'accueillir plus de 500000 réfugiés dans les différents camps du Tchad au détriment de la sécurité, de l'économie et de l'environnement du Tchad, et a salué le grand rôle du président tchadien dans la signature de la paix et son envoi en missions pour faciliter le processus de négociation, affirmant le bonheur des mouvements de lutte armée avec les grandes contributions du pays tchadien, en présentant un certain nombre de cadeaux symboliques au président tchadien.

De son côté, l'ambassadeur du Tchad à Khartoum, Abdul Karim Kabiru a affirmé que l'État du Tchad continue de soutenir la stabilité et la paix au Soudan et a déclaré que l'accueil de l'état du Tchad pour les réfugiés soudanais comme des familles chevauchant le Tchad, soulignant la profondeur des relations historiques entre les deux pays et les deux peuples, notant que la stabilité au Soudan représente la stabilité pour le Tchad.