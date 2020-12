Soudan: FRS annonce des consultations intensives sur la formation du nouveau gouvernement

Khartoum — Le chef du Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) et chef du Mouvement de l'Armée de libération du Soudan et du Conseil de transition, Dr Al-Hadi Idris, a annoncé que des consultations étaient en cours depuis des jours entre eux et les parties au gouvernement et à la liberté de changer sur un nombre de ministères et sur la possibilité d'étendre , de diviser ou de maintenir les mêmes ministères existants maintenant et le ratio de chaque bloc.

Il a déclaré lors du dialogue avec l'Agence de presse soudanaise (SUNA), qu'en tant que signataires de l'Accord de paix de Juba, nous attachons de l'importance aux ministères liés à la mise en œuvre de l'accord de paix et qui aident à le mettre en œuvre sur le terrain, qu'ils soient ministères souverains, économiques ou de services.

Au sujet de la formation du Conseil des partenaires de transition et de la faisabilité de sa création, Al-Hadi a souligné l'importance de ce conseil pour la coordination entre les quatre composantes de la période de transition, le Conseil souverain, le Conseil des ministres, les Forces de la liberté et du changement et les signataires de la paix de Juba.

Il a souligné que le Conseil de partenariat, est un nouvel organe créé afin d'éviter l'incohérence et l'absence de la coordination qui ont accompagné l'expérience du partenariat au cours de la dernière période et ont perturbé le travail des institutions de la période de transition.