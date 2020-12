Congo-Kinshasa: Solution rapide sur la Covid-19 - L'ONU-SIDA compte sur la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union Africaine

L'ONU-SIDA attend beaucoup de la présidence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Union Africaine pour une solution rapide sur la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les économies africaines. En visite à Kinshasa, la directrice exécutive secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Winnie Byanyima, a rencontré ce mercredi le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à quelques semaines de sa prise des fonctions à l'Union Africaine.

Accompagnée de la directrice-pays de l'ONU SIDA, Mme Winnie Byanyima a fait savoir que l'Afrique devrait accéder le plus rapidement au vaccin contre la COVID-19 et non un seul privilège des pays développés.

La directrice exécutive de l'ONU SIDA souhaite que l'Afrique se mobilise et mobilise ses propres ressources contrairement à l'expérience du SIDA dont le traitement était réservé aux pays développés.

C'est en janvier 2021 que le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider aux destinées de l'Union Africaine. D'ores et déjà, l'ONU promet de lui apporter tout le soutien pour réussir ce mandat.

COVID-19 : Emmanuel Macron promet d'accompagner Félix Tshisekedi dans cette lutte sanitaire

Ce mercredi 2 décembre 2020, le Président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue Français Emmanuel Macron. Cet entretien a tourné essentiellement autour de trois points, à savoir : la gestion de la crise liée à la Covid-19; la prochaine Présidence de l'Union Africaine et la situation politique en RDC.

S'agissant de la gestion de la Covid-19, le Président français promet d'accompagner le Gouvernement congolais à travers une expertise et une fourniture d'équipements considérables.

Le Président Macron affirme suivre avec intérêt et satisfaction l'effort que fournit le Président Tshisekedi pour emmener la RDC de l'avant et exprime sa disponibilité à approcher l'Union Africaine et l'Union européenne à œuvrer pour le développement de l'Afrique.

Le Président Macron a, enfin, manifesté toute sa satisfaction concernant le développement de la situation politique en RDC et a exprimé son soutien en faveur d'un Congo démocratique et prospère.