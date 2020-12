Algérie: Un "guide de bonnes pratiques" pour accompagner les micro-entreprises

Alger — Un nouveau cahier des charges et un "guide de bonnes pratiques" destiné à accompagner les micro-entreprises ont été présentés jeudi à Alger lors d'une réunion présidée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Micro-Entreprises, Nassim Diafat.

"Le nouveau cahier des charges, élaboré par Algérie Télécom, vise à simplifier aux micro-entreprises les procédures pour l'accès à la commande publique, donner plus de transparence et lutter contre tout ce qui est bureaucratie négative", a indiqué M. Boumzar, lors d'une réunion d'évaluation de la mise en œuvre d'une convention signée entre les deux secteurs et dont l'objectif est d'encourager et d'accompagner les micro-entreprises et les jeunes à accéder à la commande publique.

"Nous avons, dans ce sens, pris en charge les doléances de ces jeunes entrepreneurs, dans le cadre des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et des orientations du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, d'encourager la création et le développement de micro-entreprises", a-t-il ajouté.

Le nouveau cahier des charges, destiné aux micro-entreprises, "met en avant leurs spécificités en simplifiant les dossiers et les procédures, et donne plus de clarté et de lisibilité par rapport au besoin du secteur public".

"Les textes règlementaires sont certes très explicites et contiennent des mesures concrètes, mais génèrent, toutefois, sur le terrain beaucoup d'interprétations", a-t-il regretté, relevant que "chacun interprète les textes à sa manière et cela crée beaucoup de contraintes comme des appels d'offres infructueuses et des cahiers des charges illisibles et incohérents".

La réunion d'évaluation a été aussi l'occasion d'évoquer le nouveau modèle économique lancé par Algérie Poste, en l'occurrence le paiement électronique et la contribution des micro-entreprises dans le secteur.

A cet égard, M. Boumzar a indiqué qu'Algérie Poste "ne dispose pas de grands moyens pour accélérer la cadence d'adoption et d'appropriation du paiement électronique dans le pays", affirmant que les micro-entreprises seront appelés à contribuer au déploiement de ces nouveaux moyens de paiement comme les TPE et le QR Cod au niveau des commerces.

Concernant le retard dans le paiement des factures aux entreprises, M. Boumzar a indiqué avoir "reçu beaucoup de requêtes dans ce sens", estimant que "le retard dans le paiement d'une facture, si il n'est pas justifié, peut être considéré comme une niche de corruption".

De son côté, le ministre chargé des Micro-entreprises a salué la coopération entre son secteur et celui de la Poste et des Télécommunications, indiquant que la convention liant les deux ministère intervient dans le cadre de l'implication des jeunes dans le processus de développement du pays d'une part, et la prise en charge de leurs préoccupations et aspirations, d'autre part.

"En effet, ils sont des partenaires dans le processus d'édification de l'Algérie et ils en sont aussi les bénéficiaires, dans le cadre d'une politique nationale innovante, inclusive et multisectorielle découlant du plan d'action du Gouvernement", a-t-il ajouté.

A cette occasion, il s'est engagé à accompagner les stagiaires qui ont bénéficié d'un apprentissage au niveau de l'entreprise Algérie Télécom.

"Nous allons accompagner les jeunes qui ont bénéficié de stages dans les différentes structures d'Algérie Télécom dans la création de leurs entreprises, leur permettre d'accéder en priorité à leurs financements, à les former et les aider à acquérir le matériel nécessaire pour démarrer leurs projets", a-t-il dit.

La réunion d'évaluation, organisée conjointement par le ministère de la Poste et des Télécommunications et le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des Micro-Entreprises, a vu la participation par visio-conférence des différents cadres locaux des 48 wilayas et de représentants de l'Ansej.