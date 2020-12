Algérie: Mostaganem - Démantèlement d'un réseau de trafic d'armes à feu et munitions

Mostaganem — Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont démantelé un réseau opérant à travers le pays, spécialisé dans la commercialisation d'armes à feu , munitions et drogue dure lors d'une opération qui a permis la récupération de sept pistolets, semi- automatiques, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.

S'exprimant lors d'un point de presse au siège de la sûreté de wilaya, le chef de la sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire de police, Mahmoud Hamouni a souligné que cette opération "d'envergure" a été menée le 30 novembre dernier, en utilisant des techniques d'investigations et de recherche, suite à sept (7) mois de suivi continu des éléments de ce réseau criminel, activant dans plusieurs wilayas, et basé à Relizane.

Les services de la police judiciaire ont procédé ainsi à l'arrestation de sept (7) individus, âgés entre 35 et 65 ans, originaires des wilayas de Chlef et Relizane, et la saisie de 7 pistolets semi- automatiques, une munition, classée conformément à l'ordonnance 06-97 en date du 21 janvier 1997, relative au matériel militaire, aux armes et aux munitions, ajoute le chef de sûreté de wilaya.

Une quantité de poudre blanche (740 grammes) a été récupérée, une substance en cours d'analyse par des laboratoires scientifiques de la police, (s'il s'agit d'une drogue?), en plus de 193 grammes de kif traité et de quatre (4) véhicules touristiques, portant des plaques d'immatriculation de plusieurs wilayas, a précisé le même responsable.

Pour les chefs d'inculpation de constitution d'association de malfaiteurs, de possession, de commercialisation, de transport et d'importation d'armes à feu et de munitions, et de possession de drogues à des fins de transport, de stockage et de vente (trafic), une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects, en prévision de leur présentation devant le procureur du tribunal d'Ain Tedèlès (Mostaganem).