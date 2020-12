Congo-Kinshasa: Lutte contre la drogue - Le bureau de WFAD en RDC reçu par la ministre des Affaires sociales

Toute en remerciant le gouvernement congolais d'avoir officiellement permis l'ouverture du bureau de WFAD dans le pays, la délégation de cette organiosation a profité de cette occasion pour présenter à la ministre le projet « Jeunesse sobre-Communautés plus saines: Transformer les jeunes violents à Kinshasa » ainsi que les progrès réalisés jusqu'à présent avec les partenaires de mise en œuvre.

Le représentant pays du bureau de la World Federation Against Drugs (WFAD) en République démocratique du Congo (RDC), Dandy Yela, et son adjointe Sarah Bitamazire, ont rendu, le 1er décembre, visite à la ministre des Affaires sociales du gouvernement central de la RDC, Rose Boyata Monkaju.

L'objectif de cette visite a été, pour cette délégation, de présenter ses civilités à la ministre mais aussi de remercier le gouvernement congolais- par l'entremise d'un de ses membres - pour l'autorisation officielle accordée à cette organisation d'ouvrir son bureau de la RDC et de mettre en œuvre ses projets dans le pays. La délégation de WFAD a aussi profité de cette occasion pour présenter à la ministre le projet « Jeunesse sobre-Communautés plus saines: Transformer les jeunes violents à Kinshasa » ainsi que les progrès réalisés jusqu'à présent avec les partenaires de mise en œuvre.

Ce projet de trois ans financé par la Coopération suédoise, note-t-on, est mené par la WFAD en collaboration avec quatre partenaires dont Living Peace Institute, Interactions-RDC, Dynamic for Actions & Solidarity et Synergie des Femmes.

De son côté, la ministre des Affaires sociales de la RDC a exprimé sa volonté et sa disponibilité à travailler et collaborer avec la Fédération mondiale contre la drogue. Ce membre du gouvernement congolais a également indiqué qu'elle souhaiterait voir le projet « Jeunesse Sobre-Communautés plus saines » être étendu à d'autres communes de la ville-province de Kinshasa.

La WFAD (La Fédération mondiale contre la drogue, en Français) est une communauté multilatérale d'organisations non gouvernementales et d'individus qui partagent le même souci que la consommation de drogues illicites porte atteinte aux valeurs traditionnelles et menace l'existence de familles, de communautés et d'institutions gouvernementales stables dans le monde entier. La WFAD a comme objectif de travailler pour un monde sans drogue alors que son travail repose sur les principes de la camaraderie universelle et des droits humains et démocratiques.