Sénégal: Hommage à Papa Bouba Diop - Il pleure sur Lens !

La levée du corps de Pape Bouba Diop a eu lieu, jeudi, à Lens. Plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Sénégal à Paris, étaient venues rendre un dernier hommage à l'ancien international décédé, le 29 novembre 2020. Un grand moment de recueillement avant l'arrivée de la dépouille du fils de Rufisque, vendredi, au Sénégal.

Comme si le temps avait décidé d'être de la partie. Triste, froid, pluvieux. Lens s'est assombri en cette journée d'hommage à Pape Bouba Diop, fils de Rufisque, adopté dans le Nord. La maison mortuaire du Centre hospitalier a refusé du monde pour cet ultime recueillement pour Bouba. La diaspora sénégalaise de Lens était là. Parmi elle, d'anciens joueurs de foot qui ont évolué dans le Nord : Maurice Sankharé (Boulogne-sur-Mer), Ndiaye Deme Ndiaye (Lens). Comme Pape Bouba Diop, ils ont décidé de s'installer dans cette région à la fin leur carrière professionnelle. « Comme on dit ici : « tu pleures quand tu arrives dans le Nord, tu pleures quand tu quittes le Nord », explique Ndiaye Deme. Un peu pour illustrer la chaleur humaine qui règne ici».

C'est cette chaleur qui avait certainement poussé Bouba à s'installer à Lens à la fin de sa carrière, auprès de son épouse Marie-Aude. La désormais veuve est là, elle a un mot pour tout le monde. Remerciant ceux qui sont présents, ceux qui ont envoyé des messages ou appelé. Son fils, Aaron, n'est pas loin. A 13 ans, n'est-il, peut-être, pas totalement conscient de ce monde qui vient de s'écrouler autour de lui ? Il dévisse avec les amis de son papa.

Le cercueil arrive au centre de la pièce. Le drapeau national trône dessus, le maillot numéro 19 de Pape Bouba en équipe nationale le côtoie. Le cercueil semble trop petit pour ce géant des pelouses (1,95 m ; 95 kilos). Autour, les amis, la famille dont la sœur Mami, le visage bouffi. Des connaissances, proches ou lointaines, des supporters, des gens venus rendre un dernier hommage à celui qui restera à jamais le premier buteur sénégalais à la Coupe du monde.

«Pape Bouba a fait rêver le Sénégal, confirme l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Sèye. On se souviendra à tout jamais de ce mois de mai 2002. Le Sénégal a vibré à l'unisson grâce à celui qui est couché aujourd'hui devant nous. Aujourd'hui, le Sénégal, à l'unisson, pleure ce fils et lui rend hommage ». Les larmes commencent à couler sur le visage du fils. La mère prend la parole. Digne, tête haute, elle n'est pas volubile. « Je ne pensais pas avoir quelqu'un d'aussi impressionnant à mes côtés. Je suis fière de lui et tous ces hommages font vraiment plaisir ». Aaron craque. Il va se réfugier dans les bras costauds et rassurants des amis de son papa.

La cérémonie se poursuit à la mosquée de Lens. La foule s'est agrandie. La prière mortuaire s'effectue sur le parking. D'anciens joueurs sont venus se joindre à l'hommage. Erick Sikora, légende à Lens et ancien capitaine de Papa Bouba Diop confie : « Bouba, tu ne l'entendais jamais, il était impossible de s'embrouiller avec lui. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Ça me rend profondément triste ».

L'international ivoirien, passé également à Lens, Aruna Dindane parle de son grand-frère qui s'est «toujours mis minable pour les autres». Le Tunisien Alaeddine Yahia se souvient d'un «monstre sur le terrain. Mais quelle gentillesse !»

La famille, les amis se recueillent encore une fois sur le cercueil. Aaron, les yeux toujours embués, parle de sa « fierté d'avoir eu un papa dont on dit beaucoup de bien ». Il sera du voyage, vendredi, pour accompagner, avec sa mère, la dépouille de son papa au Sénégal.

Il fera certainement beau à Dakar, ce vendredi, mais la météo des cœurs risque d'être encore plus maussade qu'à Lens.

Réactions :

El Hadji Magatte Sèye, ambassadeur du Sénégal : «nous sommes venus au nom du président du Sénégal, son excellence Macky Sall, pour rendre un dernier hommage à ce fils du Sénégal. Réitérer aussi les condoléances de M. le président de la République à madame Diop, à ses enfants, aux amis de Bouba, à toute sa famille. C'est avec beaucoup d'émotions que nous présentons ces condoléances. Pape Bouba a fait rêver le Sénégal. On se souviendra à tout jamais de ce mois de mai 2002. Le Sénégal a vibré, à l'unisson, dans la joie, grâce à celui qui est couché aujourd'hui devant nous. Le Sénégal à l'unisson pleur ce fils et lui rend hommage. Nous prions Dieu pour que cette joie qui a été celle du peuple sénégalais soit transformé en bienfait et en clémence divine pour que Bouba repose dans le paradis éternel.»

Marie-Aude, veuve de Pape Bouba Diop : « ça fait plaisir d'entendre ces hommages. Je ne pensais pas avoir quelqu'un d'aussi impressionnant à mes côtés. Je suis fière de lui et tous ces hommages font vraiment plaisir. Je ne sais pas quoi dire ou ajouter, tout a été dit. On a décrit son caractère, sa ligne de vie, sa discrétion. Tous les honneurs qu'il a, il les mérite. Nous sommes fiers de lui. »

Aruna Dindane, ex-international ivoirien : « J'ai une pensée pour sa famille dont je souhaiterais présenter toutes mes condoléances. Bouba a été un grand frère pour moi et aussi un coéquipier. J'ai évolué avec lui pendant une saison à Portsmouth. Sur l'homme, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quelqu'un qui s'est toujours mis minable pour les autres. Il était bienveillant. Au-delà de son talent, c'est quelqu'un qui était là pour les autres. A Portsmouth, quand, je suis arrivé et que je ne parlais pas un mot d'anglais, c'est lui qui m'avait pris sous son aile. Quand on a appris son décès, on ne pouvait pas ne pas être là. J'espère que là où il est, il est auprès du tout puissant ».

Alaeddine Yahia, ancien international tunisien : « J'ai joué à Lens comme Bouba, mais c'est en tant qu'adversaire que je l'ai connu. En championnat de France, j'étais souvent chargé du marquage de Bouba sur les corners et c'était un monstre. Mais quelle gentillesse ! On s'est aussi croisés en équipe nationale dans les matches Tunisie-Sénégal. Ce que je retiens de lui, c'est son humilité, sa gentillesse, mais surtout en tant qu'Africain, son but face à la France. On n'oubliera jamais. Bouba a été le premier sénégalais à marquer en Coupe du monde, et ça, personne ne lui enlèvera. Que son âme repose en paix. Je souhaite beaucoup de courage à sa famille.»

Pape Seydou Diop, ancien international sénégalais, ex-coéquipier de Pape Bouba Diop à Lens : «Je ressens beaucoup de tristesse. On ne pouvait pas imaginer ça. C'est très très dur ! On n'a pas les mots. C'était quelqu'un de timide, mais de très sociable. C'était un monstre par la taille, mais c'était une crème. Ça fait mal au cœur de le voir partir. On a perdu quelqu'un de vraiment bien. Je dis courage à la famille, les frères, sa femme que j'ai connue même avant Bouba. J'espère que le Sénégal lui rendra un bel hommage vendredi ».

Ndiaye Deme Ndiaye, ex-international sénégalais : « Je ne le connaissais pas personnellement, même si on s'est rencontré à deux reprises. Je garde évidemment l'image de son but en Coupe du monde contre la France. Il aimait Lens, comme moi, et c'est pour ça qu'on est resté ou revenu à la fin de nos carrières. Comme on dit ici : "tu pleures quand tu arrives dans le Nord, tu pleures quand tu quittes le Nord". Un peu pour illustrer la chaleur humaine qui règne ici. Les gens sont ouverts chaleureux, il y a de la ferveur et je pense que c'est ça qui l'a poussé à vivre à Lens. C'est triste ce qui est arrivé, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour lui.»