Egypte: Entretien entre le ministre de la Défense et son homologue grec

Le commandant en chef des forces armées et ministre de la défense et de la production militaire, Mohamed Zaki s'est entretenu avec le ministre grec de la Défense Nikólaos Panayotópoulos, en visite actuellement au Caire, en marge de l'exercice aéronaval Medusa-10.

Les deux haut gradés militaires ont examiné les actualités sur l'échiquier régional et international, les questions d'intérêt commun à la lumière de la coopération militaire et l'échange des expertises entre les forces armées des deux pays.

L'Egypte tient à ses relations bien ancrées avec la Grèce et se soucie de renforcer les liens de coopération et de partenariat bilatéraux dans les domaines sécuritaire et militaire, a déclaré le général Zaki.

M. Panayotópoulos, a, pour sa part, affirmé que les relations égypto-grecques témoignaient d'une évolution dans tous les domaines, a salué le rôle influent et actif de l'Egypte aux échelons régional et international et dans le rétablissement de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient.