Soudan: Préparatifs de la réunion de solutions durables pour les réfugiés et les communautés d'accueil

Khartoum — L'ambassadeur Mohamed Sherif Abdallah, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, a rencontré jeudi une délégation conjointe comprenant des représentants du gouvernement de la République du Soudan du Sud, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD - l'AIGD) et du Haut-Commissaire pour les réfugiés, à la fin de l'atelier de préparation de la réunion de haut niveau pour des solutions durables pour les réfugiés, les personnes déplacées, les rapatriés et les communautés d'accueil dans les républiques du Soudan et celle du Soudan du Sud, tenue à Khartoum du 1er au 3 décembre.

La réunion a traité de manière approfondie l'état d'avancement de l'atelier, de ses résultats et des modalités de mise en œuvre de la feuille de route qui avait été adoptée, pour préparer la réunion de haut niveau sur les solutions durables qui se tiendra à Khartoum au début de l'année prochaine.

Il convient de noter que la réunion de haut niveau qui se tiendra est l'un des projets de la présidence soudanaise de l'IGAD et s'inscrit dans le cadre des efforts visant à résoudre les problèmes de déplacement forcé et à mettre en œuvre l'Accord de paix de Juba et l'Accord revitalisant pour le règlement des conflits en République du Soudan du Sud.