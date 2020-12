Soudan: Le ministère des AE apprécie les efforts de la Commission de Paix et Sécurité en Afrique

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Mohamed Sharif Abdallah a participé à la deuxième session du Conseil des ministres africains des Affaires étrangères, qui a traité de la question de la réduction des armes à feu.

Le sous-secrétaire a présenté le communiqué du Soudan sur 'Faire taire les armes' où Son Excellence a salué les efforts et les activités déployés par l'Union africaine pour faire taire les armes afin de réaliser les plans ambitieux du continent pour atteindre les objectifs souhaités.

Son Excellence a salué les efforts de la Commission de la paix et de la sécurité pour mettre fin aux conflits et a remercié le Commissaire à la paix et à la sécurité pour le rapport qu'il a présenté et les réalisations et recommandations qu'il contient, et a affirmé l'engagement du Soudan à mettre en œuvre le projet de l'Union africaine visant à faire taire les armes.

L'ambassadeur Sharif a appelé les non-signataires de l'accord de Juba pour la paix à se joindre au processus de paix et a remercié le gouvernement de la République sœur du Soudan du Sud pour le rôle qu'elle a joué dans la signature de l'accord, notant que la signature de l'accord incarne le slogan de l'Union africaine "Solutions africaines aux problèmes africains"