Congo-Kinshasa: Kinshasa - Adolphe Muzito commémore le 60ème anniversaire de la mort de LUMUMBA

Nous nous retrouvons en ce lieu pour évoquer et honorer un homme, sans doute le plus connu et le plus illustre de toutes les congolaises et de tous les congolais.

Il s'agit, vous l'aurez deviné, de Patrice-Emery Lumumba.

C'est donc un privilège pour moi de prendre la parole dans ce forum.

Et ce jour anniversaire de l'arrestation de notre héros national, forum qui inaugure vos réflexions sur l'histoire d'un homme extraordinaire, qui a connu une fin tragique.

Sa renommée est telle qu'elle a franchi les frontières nationales, au point que l'homme figure aujourd'hui parmi les plus grands personnages de l'humanité.

Comment ne pas éprouver de l'émotion à la seule pensée, à la seule évocation du nom de LUMUMBA, de sa mort ou plutôt son assassinat, son chemin de croix interminable. Ce martyre est celui du peuple congolais qu'il incarne, un homme qui a vu se déverser sur lui, une violence innommable.

Il fut assassiné le 17 janvier 1961 et fut consacré héros national par un peuple qui le portait et qui se sentit orphelin.

Lors de son discours du 30 juin 1966, le président Mobutu n'est venu qu'entériner cette volonté populaire en proclamant Patrice LUMUMBA héros national.

Il ne s'agissait pas seulement de l'assassinat physique d'un homme, mais aussi, celui d'un peuple, de sa démocratie, de sa souveraineté et surtout du projet d'édification d'une nation dont il était le porte-étendard.

La Belgique a eu le courage de reconnaitre finalement son implication dans la mort de Lumumba et présenté ses excuses à la famille et au peuple congolais. Nous nous en félicitons.

Mais dans cet acte odieux, il n y'a pas que l'étranger sur qui pointer le doigt. Notre responsabilité en tant que peuple et en tant qu'Etat doit être engagée. La Belgique assume la sienne dans sa volonté de relecture de notre histoire commune, nous la RDC devrons aussi le faire à notre tour.

Chers compatriotes

Depuis la mort de Lumumba, le Congo a sombré sur le plan politique, économique et social. Ses ennemis n'ont jamais baissé la garde. Nous ne nous sommes pas encore révélés en tant que peuple.

Il se pose toujours le problème de légitimité de nos institutions politiques et de leurs animateurs ainsi que celui du redressement économique et social de notre pays. C'est ici que se ressent pour nous le besoin de faire une bonne relecture de notre histoire, pour redémarrer sur de bonnes bases.

Chers compatriotes

Pour la RDC donc, LUMUMBA résume en lui et à lui tout seul, nôtre combat pour la liberté, la souveraineté, l'unité nationale et la démocratie.

Ce combat-là est encore et toujours d'actualité. C'est un combat noble. C'est le combat du Congo. C'est le combat du peuple congolais. C'est aussi le combat des peuples africains, le combat de chacun d' entre nous.

Aujourd'hui encore, plus qu'hier, 60 ans après, pour les mêmes motivations mercantilistes de multinationales, des millions de congolais, principalement dans l'Est du pays, sont assassinés, chassés de leurs terres, forcés d'abandonner leurs villages pour aller mourir de faim et de maladies sous des abris de fortune.

Ici aussi, c'est encore et toujours LUMUMBA crucifié de millions et de millions de fois.

Chers compatriotes, sur la tragédie de cet homme, la vérité devra être dite pour qu'enfin, réconcilié avec lui-même et avec le monde, le peuple congolais tire de la mort de son héros, le ferment pour construire un Congo nouveau et prospère.

Cependant, la relecture de l'histoire dramatique de notre peuple ne devra pas être faite pour remuer le couteau dans la plaie ou pour régler des comptes, mais pour dire et se dire : plus jamais ça(... )

Ainsi, le développement du Congo dépendra donc de la capacité des filles et fils à assumer son passé, aussi douloureux qu'il soit et de la capacité de créer de nouvelles relations avec l'Afrique et le monde.

Mais, si sur le plan politique, le peuple congolais peut trouver des ressources pour se régénérer, il reste pour l'Etat congolais, la responsabilité de réparer le préjudice subi par la famille LUMUMBA ;

A mon sens, chers compatriotes

Sans anticiper sur les conclusions de vos réflexions, celles -ci devraient avoir comme objectif primordial, le rétablissement de la vérité, la prise des consciences sur notre destin commun en tant que peuple, avec comme résultat ultime, ainsi que l'a prophétisé notre héros national, Patrice Emery LUMUMBA, je cite « nous allons faire du Congo le centre de Rayonnement de l'Afrique toute entière ».

Je souhaite plein succès aux assises de la Fondation Lumumba et je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 02 décembre 2020