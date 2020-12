Congo-Kinshasa: Théâtre - Ouverture officielle de la Saison Africa 2020 avec la pièce "Plaidoirie pour vendre le Congo"

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires et de la confirmation de la réouverture des musées le 15 décembre prochain, la Saison Africa 2020 sera lancée avec l'exposition «En quête de liberté» du plasticien ghanéen El Anatsui, présentée par le Centre des monuments nationaux à la Conciergerie de Paris. Il s'agit de la première exposition en France de l'un des plus passionnants artistes du continent africain. Plusieurs événements majeurs de la Saison Africa 2020 devraient pouvoir se dérouler en ce mois de décembre, tous organisés dans le respect des règles sanitaires.

Ils seront autant d'opportunités de découvrir le travail d'artistes, d'intellectuels et de scientifiques africains en cette fin d'année si particulière.

Selon le concept énoncé par sa Commissaire générale, N'Goné Fall, Africa 2020 est «une invitation à regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain».

Africa2020 est un projet panafricain et pluridisciplinaire, centré sur l'innovation dans les arts, les sciences, les technologies, l'entrepreneuriat et l'économie qui compte avec plus de 200 événements sur l'ensemble du territoire national.

Signalons que l'exposition de l'artiste ghanéen est une carte blanche qui est une création in situ. Elle s'inspire de l'histoire du site et du bâtiment. El Anatsui imagine, sous les voûtes séculaires du monument, une installation poétique, propice à la méditation sur le temps qui passe, en résonance avec l'histoire du palais de la Cité, son environnement et son architecture médiévale. Plongée dans une lumière tamisée, rythmée par les piliers et les voûtes du monument, cette installation fait appel à cinq éléments de la nature : l'eau, le vent, le bois, le métal et la pierre.

Originaire du Ghana mais basé au Nigéria, El Anatsui est l'un des artistes contemporains internationaux les plus reconnus et passionnants de notre époque. Tout au long d'une distinguée

carrière de quarante-cinq ans en tant que sculpteur et enseignant, il a abordé un large éventail de préoccupations sociales, politiques et historiques, et embrassé une gamme tout aussi diversifiée de médiums et de processus de création.

16ème Rencontre de Danses Métisses

Pendant ce temps, du 1er au 6 décembre, les Rencontres de danses métisses proposeront pour leur 16ème édition un focus Afrique en invitant trois jeunes danseurs bushinengués à participer à des créations artistiques avec trois chorégraphes africains reconnus. Des conférences au conservatoire et au musée de Cayenne seront proposées, ainsi qu'une table ronde sur la situation de la création en Afrique, des ateliers d'initiation et des masters classes avec les écoles de danses et le tout public.

Lancement de la Semaine des Jeunes talents scientifiques africains

Ce programme de résidence organisé par Universcience, consistera, après une journée préparatoire en ligne le 8 décembre 2020, à réunir à la Cité des sciences et de l'industrie pendant une semaine 40 jeunes scientifiques issus du continent africain et investis dans la diffusion et la communication des savoirs scientifiques. Tandis que du 12 et 13 décembre 2020, Universcience propose un focus original sur la place de la culture maker au sein de la culture scientifique et plus largement au sein de la culture en général. Le week-end des 12 et 13décembre 2020, la Cité des sciences et de l'industrie accueillera un hackathon entièrement digital (à distance) durant lequel les participants prototyperont leurs idées pour produire en un temps court des maquettes de solutions effectives face à l'un des dix-sept objectifs globaux fixés par l'ONU.

Il rassemblera des étudiants africains, des porteurs de projets de création de lieux culturels et numériques en Afrique, et des membres des réseaux et communautés makers français et francophones. Des parties de défis créatifs seront par ailleurs organisées sur ces thèmes dans une dizaine de FabLabs du continent africain.

15 - 17 décembre 2020 : Faro-Faro et Kwasa-Kwasa sur scène !

La première station de ce projet itinérant associe le Théâtre des Bains Douches et le Cirque Théâtre à Elbeuf. L'événement est soutenu par la Ville pour le co-accueil de Faro-Faro, spectacle événement du chorégraphe Massidi Adiatou. La lecture slamée Kwasa-Kawsa inaugurera une collaboration entre le poète slameur franco-comorien-malgache Mbaé Soly et l'homme de théâtre nigérien Oumarou Boukari dit Béto.

Musée régional d'art contemporain : exposition Distance ardente

L'exposition Distance Ardente tente de présenter du 15 décembre 2020 - 21 mars 2021 les défis qu'il reste à surmonter pour construire une relation forte et débarrassée des stigmates du passé entre les États africains et la France. Le titre appelle d'une certaine façon « à mesurer la distance » qui sépare la France et les populations du continent africain. À travers, trois grandes étapes : « Corps invisibles », « Routes, exils, et imaginaires » et « Attraction et déchirement » l'exposition réunira dix projets produits spécifiquement pour l'exposition.

Focus Femme : au-delà des apparences ! Il était une fois, il sera une fois (exposition dans le cadre du « Focus Femmes »)

Du 16 décembre 2020 au 30 mai 2021 : l'exposition Au-delà des apparences... soulève une série de questions. Comment transmettre des idées, des connaissances et faire comprendre ? Quel rôle l'oralité a-t-elle joué hier, joue-t-elle aujourd'hui et jouera-t-elle demain ? Quel est le pouvoir des littératures de l'imaginaire dans le récit ? Si nous nous penchons sur le statut d'auteur et sur la fabrique de l'histoire, et si nous creusons sous leur surface, pourrons-nous élargir notre notion d'archives, et y trouverons-nous de quoi espérer et comprendre que nous sommes tous des bibliothèques et des conteurs ?

"Plaidoirie pour vendre le Congo"

« Plaidoirie pour vendre le Congo » est une histoire « à la Sinzo Aanza », jeune auteur congolais qui dénonce l'absurdité de la vie dans son pays comme celle de la religion. Cette pièce de théâtre sera présentée du 18 au 20 décembre 2020 en la salle Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine en France.

« Plaidoirie pour vendre le Congo » a été écrite par Sinzo Aanza et mise en scène par la burkinabé Aristide Tarnagda avec la Compagnie Théâtre Acclamations (Burkina Faso), en coréalisation avec le Festival d'Automne.

Initiée par le Président de la République Emanuel Macron, la Saison Africa2020 est un projet hors norme conçu autour des grands défis du 21ème siècle (progrès social, technologie, climat / environnement, citoyenneté, défis économiques). Cette Saison est une invitation à regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain.

Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) de décembre 2020 à juillet 2021. Elle comptera plus de 200 événements organisés sur tout le territoire national, en France métropolitaine et outre-mer.

La Saison Africa2020 est organisée et mise en œuvre par l'Institut français, operateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, financeurs publics de la Saison. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et l'Agence française de développement (AFD) contribuent également au financement de la Saison.