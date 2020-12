Algérie: Handicapés - La plate-forme numérique "la solidarité nationale à l'écoute" lancée

Alger — La plate-forme numérique "La Solidarité nationale à l'écoute" a été lancée jeudi au Centre international de conférences (CIC) à Alger dans le but de fournir un ensemble de prestations sociales gérées par les services du secteur de la Solidarité nationale, notamment en faveur des personnes handicapées.

Dans un exposé sur cette plate-forme numérique, lancée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la sous-directrice de la communication et des systèmes d'information, Djeddi Doudja, a précisé que cette initiative "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan du gouvernement, notamment son volet lié à la modernisation et à la numérisation de l'administration, à la simplification et à l'amélioration des procédures administratives et au rapprochement de l'administration du citoyen".

Et d'ajouter que "le citoyen peut créer son compte sur cette plate-forme numérique pour pouvoir soumettre et suivre ses demandes et recevoir des réponses une fois ses demandes traitées par les services de la direction de l'action sociale de sa wilaya de résidence".

De plus, cette application "prévoit, au niveau de l'administration centrale, un mécanisme de suivi et de contrôle du niveau de prise en charge des demandes des citoyens au niveau local", a souligné la responsable.

Dans une déclaration à la presse en marge de cet événement, Mme. Krikou a fait par d"'une nouvelle stratégie nationale pour le renforcement de l'insertion socioéconomique des personnes souffrant de handicap, dans le cadre d'une politique visant à promouvoir les droits de cette frange de la société.

A ce propos, la ministre a rappelé les efforts déployés par son département pour renforcer l'insertion de cette frange de la société, en coordination avec les secteurs concernés et la société civile, et avec la participation des instances onusiennes en Algérie.

Intervenant à cette occasion, les personnes handicapées ayant bénéficié de fauteuils roulants, de versions électroniques du Sint Coran ou encore celles auxquelles ont été remises des clefs d'appartement, ont accueilli favorablement cette initiative qu'ils ont qualifiée de "bon geste" traduisant la volonté politique de prendre en charge cette catégorie de la société.

Honorés à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, nombre de champions sportifs ont salué cette initiative qui les pousse, selon eux, à la persévérance et à décrocher davantage de trophées et porter haut les couleurs nationales dans les manifestations internationales.

Par la même occasion, un documentaire a été diffusé pour mettre en avant les efforts et les atouts du secteur de la Solidarité nationale, démontrant la prise en charge de "236 établissements spécialisés, 15 annexes d'éducation pour enfants aux besoins spécifiques, 158 centres psychopédagogiques pour accueillir les enfants atteints de handicap moteur, 46 écoles pour enfants malentendants, 24 autres pour enfants muets et 8 centres psychopédagogiques pour les enfants atteints de handicap physique".

"Les personnes aux besoins spécifiques bénéficient des différents programmes d'insertion et d'emploi offerts par l'Agence de développement social (ADS) et l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), sous la tutelle du ministère de la Solidarité nationale", a encore précisé le documentaire.