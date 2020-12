Burkina Faso: Faso foot - AS SONABEL # RCK, le choc de la 14e journée

« Si Mohamed Ouattara marque et que le RCK gagne, ce ne serait pas grave », a laissé entendre le gardien des Faucons, Babayouré Sawadogo.

Mohamadi Bagué et ses homologues du RCK, de l'AS Police et de SC Majestic ont discuté de leurs matchs à venir de la 14e journée avec les journalistes, hier jeudi 3 décembre 2020 à Ouagadougou.

L'attraction de la 14e journée du Faso foot sera sans doute le duel entre le leader, l'AS SONABEL et le RCK. Selon l'entraineur des Electriciens, la rencontre sera périlleuse contre un adversaire de taille. Et Mohamadi Bagué de souligner qu'au regard de la configuration des deux styles de jeu qui sont quasiment identiques, le spectacle sera assuré et c'est l'efficacité dans le dernier geste qui fera la différence.

Les Faucons (10e au classement) entendent priver Mohamed Lamine Ouattara et ses camarades du ballon afin d'imprimer le rythme de la rencontre et éloigner au maximum le danger de leurs bases. « Face à une équipe agressive comme celle de la SONABEL, il faut éviter le combat dans le jeu, privilégier le décalage et beaucoup de mobilité », a signifié le coach adjoint du Rail, Cédric Moubamba. De leur côté, Drissa Ouédraogo et ses policiers ne comptent pas se faire surprendre par la jeune formation du SC Majestic.

Le technicien dit avoir côtoyé certains de ceux qui animent aujourd'hui Majestic au temps où ils évoluaient à l'AFP et dit se méfier de « l'insolence » de cette jeunesse. Le SC Majestic est en effet l'équipe qui a enregistré la plus grosse progression du mois de novembre passant de l'avant-dernière place au 7e rang. «Les joueurs prennent confiance et ont de la volonté. C'est une bonne chose dont nous allons profiter dans ce match », a confié le coach Adama Yanogo. Pour le milieu de terrain, Mazou Bambara, la victoire contre l'AS Police est le seul résultat qui satisferait ses camarades et lui.