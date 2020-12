Burkina Faso: Altitude Nahouri 2020 - Rendez-vous le 19 décembre à Pô

Selon le comité d'organisation, du budget prévisionnel de 32 millions F CFA, seulement 12 millions sont acquis.

Le semi-marathon, Altitude Nahouri 2020, sera couru le 19 décembre prochain à Pô. C'est ce qu'a confié le comité d'organisation lors d'une conférence de presse tenue, le 1er décembre 2020 à Ouagadougou.

Les athlètes de la sous-région n'auront pas d'invitation officielle pour prendre part à la XIIe édition d'Altitude Nahouri qui sera courue le 19 décembre 2020. C'est l'information livrée par le comité d'organisation du semi-marathon, lors d'une conférence de presse organisée, le 1er décembre 2020 à Ouagadougou. « C'est au regard des contraintes liées à la fermeture des frontières terrestres pour cause du coronavirus », a expliqué le comité d'organisation.

Cependant, a souligné le promoteur, Ouezzin Louis Oulon, les athlètes étrangers ne seront pas systématiquement exclus s'ils se présentent. « Si un athlète étranger vient de son propre chef pour participer, son inscription sera acceptée. Mais il devra présenter un test COVID-19 et accepter à ses frais, la réalisation d'un second test de confirmation », a-t-il précisé. Pour cette XIIe édition, environ 400 athlètes sont attendus, a-t-il informé. La compétition, quant à elle, va se dérouler dans sa formule habituelle qui est une course de 21 km dans les artères de la ville de Pô, suivie de la montée au sommet du Pic Nahouri.

Les inscriptions restent gratuites et les compétiteurs peuvent se faire enrôler dès à présent à la radio nationale du Burkina, au siège de la Fédération burkinabè d'athlétisme situé au stade du 4-Août ou à la radio Oméga. Ils peuvent se faire inscrire également à travers le seul numéro 62 63 31 31.

Le comité d'organisation a également annoncé qu'un concert sera organisé la veille de la compétition à Pô. Les récompenses seront attribuées le lendemain de la course à Ouagadougou et la cérémonie sera retransmise en directe à la télévision nationale du Burkina. En guise de récompenses, le premier repartira avec la somme de 1000 dollars US (environ 680 000 FCFA). Le 2e empochera la somme de 400 000 FCFA, le 3e, 300 000 FCFA, 200 000 FCFA pour le 4e.

Les 5e et 6e au classement recevront respectivement 150 000 et 100 000FCFA. Et les athlètes classés de la 7e à la 10e place recevront en fonction de leur mérite 75 000, 50 000, 40 000 et 30 000 francs CFA. Altitude Nahouri 2020, dont le thème est

« j'aime ma patrie », est placée sous le très haut patronage du chef de l'Etat et le coparrainage de Ahmed Moussa Diallo PCA de IAM et de Fidèle Yaméogo directeur général du Fonds national de la finance inclusive.