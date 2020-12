Burkina Faso: « La montée du rônier » - La trouvaille du comité d'organisation du 11-Décembre 2020

Le premier de la compétition à l'entame de sa montée.

Dans le cadre des festivités du 11- Décembre 2020, il a été organisé à Banfora, le 2 décembre 2020, une compétition sportive dénommée «La montée du rônier».

Ils étaient onze grimpeurs à prendre part à cette compétition, première du genre, organisée dans le cadre des festivités du 11-Décembre 2020.

Les participants à cette édition sont venus des différents villages de la région, Nafona, Kiribina, Tiékouna, Moussodougou, réputés pour la cueillette du vin de rônier, appelé bandji. La compétition a consisté à monter à mains nues sur le rônier, sans se servir de leur échelle traditionnelle comme ils ont l'habitude de l'utiliser pour extraire le bandji.

Il s'agissait pour les candidats, de monter le plus rapidement possible, aller toucher une clochette accrochée au sommet d'un arbre de 8 mètres et redescendre librement.

A l'issue des phases éliminatoires, c'est le candidat Oumar Sourabié du village de Moussodougou qui s'est imposé avec un temps de 8 secondes 7 dixièmes ; soit environ un mètre par seconde.

Pour avoir supplanté tous ses concurrents, en se classant premier, il a reçu une enveloppe

Une exposition des objets fabriqués à base de feuilles de rônier.

de 50 000 FCFA, une échelle pour cueillir le bandji, plus une gourde, une ceinture.

Les deuxième et troisième ont reçu respectivement 40 000 F CFA et 30 000 F CFA, avec chacun du matériel d'extraction du bandji. Les candidats classés 4e jusqu'au 10e candidat ont reçu chacun la somme de 10 000 F CFA. La compétition a mobilisé des populations riveraines des villages de Nafona et Lémourou-dougou.

Des anciens des villages qui ont été témoins de l'évènement, ont salué l'initiative qui est une première.

Le bandji ou vin du rônier est une spécialité de la région des Cascades. C'est une boisson extraite du rônier qui est un arbre emblématique de la région.

C'est une boisson naturelle délicieuse et très prisée par les populations. L'extraction de ce jus naturel constitue une source génératrice de revenus pour beaucoup de jeunes de la région surtout pendant la saison sèche.

Gardé en l'état, le bandji se fermente après quelques heures.

A Banfora, Soungalo Koné dit « Bomba Techno» est arrivé à stabiliser cette boisson et a mis sur pied une unité de stabilisation du bandji qui se vend aujourd'hui à travers tout le pays.