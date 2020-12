Cote d'Ivoire: 28ème journée mondiale des personnes handicapées - Raymonde Goudou Coffie, au nom du premier ministre Hamed Bakayoko, hier - "La personne avec handicap n'a pas besoin qu'on s'apitoie sur son sort, mais qu'on l'encourage... "

La Côte d'Ivoire a célébré, le jeudi 3 décembre 2020 au palais de la culture de Treichville, la 28ème édition de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap.

Au nom du Premier ministre Hamed Bakayoko qu'elle représentait, Mme Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Culture et de la Francophonie a appelé les Ivoiriens à avoir un autre regard sur les personnes en situation de handicap. « La personne avec handicap n'a pas besoin qu'on s'apitoie sur son sort, mais qu'on l'encourage, qu'on lui fasse confiance et qu'on la soutienne dans ses initiatives. Et tous les acteurs qui militent dans ce sens ont la caution du Gouvernement.

C'est à juste titre que SEM le Premier Ministre n'a pas hésité à donner son accord pour patronner la présente cérémonie (... ) Ces « affranchis du sort », comme les appelle Agnès Kraidy, sont des modèles pour notre société et pour tous ceux qui pensent être inclinés, à jamais, par un mauvais destin. Je voudrais également, au nom de Monsieur le Premier Ministre, féliciter le Ministère de la Santé, les ONG nationales et internationales, ainsi que toutes les structures dont les actions contribuent à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Continuons, inlassablement, la sensibilisation autour de l'insertion des personnes victimes de handicap et de leur participation aux politiques de développement de notre pays.

Continuons d'être en ordre de bataille, autour des valeurs qui permettront de répondre aux attentes formulées par ces sœurs et ces frères. Œuvrons pour leur insertion sociale, culturelle et économique ». Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kouakou, tutelle des organisations et faîtières de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, a fait un état des lieux des mesures par le gouvernement prises pour améliorer les conditions de vie de cette frange de la population. « Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2014 a permis de dénombrer quatre cent cinquante-trois mille quatre cent cinquante-trois (453.453) personnes en situation de handicap dont 42% de femmes et 61% d'enfants scolarisables.

Ces chiffres qui sont actuellement en progression constante, ont suscité un nombre d'actions importantes dont je voudrais vous partager les plus significatives, notamment en matière de protection juridique, d'éducation/formation, de santé et d'emploi : la ratification de la Convention n° 61-106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le 10 janvier 2014 ; la réaffirmation dans la nouvelle constitution ivoirienne de la volonté de l'État de protéger et de garantir les droits des couches vulnérables et particulièrement des personnes en situation de handicap ; en ce qui concerne l'emploi, le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la Fonction publique, qui sont, à ce jour, 1. 500 personnes, dont 200 femmes», a rappelé Pascal Abinan Kouakou.

Joël N'guessan, président du comité de gestion du FDFP : « Notre souhait est que l'employabilité des personnes handicapées, l'accessibilité aux établissements recevant du public soient une réalité »

Le ministre Joël N'guessan, président du comité de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP) a exprimé un certain nombre de doléances au Premier ministre Hamed Bakayoko, représenté par la ministre Raymonde Goudou Coffie. « Notre souhait est que l'employabilité des personnes handicapées, l'accessibilité de celles-ci aux établissements recevant du public (ERP) soient une réalité plus forte que par le passé. C'est pour cela que toutes les personnes présentes (l'ex-ministre Dogbo Raphaël, entre autres) m'ont demandé de vous transmettre les textes d'un projet d'observatoire relatif aux personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un projet d'ordonnance pour vérifier le niveau de respect des textes législatifs et réglementaires dont la Côte d'Ivoire s'est dotée pour améliorer les conditions de vie et d'existence des personnes en situation de handicap.

Une autre doléance est que les personnes en situation de handicap soient bénéficiaires du filet social mis en place par le gouvernement dans le cadre de son Programme social », a dit Joël N'guessan en évoquant aussi la question de la consolidation de la paix sociale : « Les personnes en situation de handicap sont les premières à exiger que la paix soit la principale religion de la Côte d'Ivoire. En cas de conflit, que nous soyons malvoyant, malentendant ou handicapé physique, nous serons les premières victimes : malvoyant, parce que nous ne voyons pas venir l'ennemi, malentendant, parce que nous n'entendons pas le bruit des grenades et des canons et incapables de courir, parce que nous sommes des handicapés physiques. La paix devient pour nous, une exigence ».