Cote d'Ivoire: En attendant la reprise du championnat national - ISP lance un tournoi pour redonner vie "aux stades"

L'Ivoire Sport Promotion ( Isp) a procédé, le jeudi 3 décembre 2020, à l'hôtel Palm Club de Cocody au lancement du tournoi de la Fraternité.

En attendant la reprise effective des joutes locales, des clubs ivoiriens de Ligue 1 et Ligue 2 se retrouveront du 8 au 26 décembre 2020 au Parc des Sports de Treichville pour participer au Tournoi de la Fraternité. 16 équipes seront engagées dans cette compétition qui se déroulera en deux phases. La phase préliminaire mettra en lice 12 équipes réparties en 4 poules. La Soa, l'Issia Wazi, Es Bafing, l'AFAD, le Stade d'Abidjan, le Sporting Club de Gagnoa, Bouaké FC, l'ASI d'Abengourou, le Stella, l'AS Dénguelé, Sol FC et le WAC sont les clubs retenus pour cette première phase. L'Asec, l'Africa Sport d'Abidjan, le Racing Club d'Abidjan et le FC San-Pedro feront leur apparition à la phase finale du tournoi, où ils seront rejoints par les 4 meilleures équipes de la phase préliminaires.

Selon, M'Bahia Mesmin Yves président du Comité d'organisation qui a procédé au lancement, ce tournoi vise à pallier l'absence de compétition. " Cette compétition vient palier un manque de spectacle dans le paysage footballistique ivoirien. En effet, le public, les amateurs de beaux gestes sportifs qui ont leurs places dans les stades sont aujourd'hui sans repère. Ivoire Sports Promotion veut redonner vie à nos stades (... ) le Tournoi de la Solidarité, comme son nom l'indique, vient pour marquer les retrouvailles entre les dirigeants du Football Ivoirien.

Ce tournoi se veut celui de la sérénité, de l'amitié et de la solidarité dans notre milieu qui a souffert de pas mal de bruits qui lui sont inhabituels ces derniers temps", a indiqué M'Bahia Mesmin Yves. Ce tournoi se déroulera en tenant compte des mesures sanitaires à Covid-19. Ainsi, selon les organisateurs, les joueurs et encadreurs seront soumis à un test Covid. Le port de masque sera obligatoire sur les bancs de touche et dans la main courante. Le public sportif qui assistera aux différentes rencontres devra se soumettre aux respects stricts de mesures barrières avec le port obligatoire de masque, le lavage des mains et l'application de la distanciation sociale.