Maroc: L'IF de Meknès lance une galerie à l' air libre

L' Institut français (IF) de Meknès a lancé un appel à projets pour la mise en place d'une galerie à ciel ouvert pour permettre à des artistes de peindre une œuvre sur ses murs.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'espace mural tout en favorisant l'accès à l'art et le soutien aux artistes peintres marocains ou africains résidant au Maroc, indique l'IF. Au terme du processus de sélection, trois œuvres prendront place sur les murs de l'IF entre le 07 et le 11 décembre.

Ces réalisations amorceront une collection à ciel ouvert de fresques et peintures murales qui définiront un parcours au sein de l'IF et de ses jardins.

Les techniques utilisées pour la réalisation des œuvres peuvent être toutes des techniques habituellement utilisées pour l'art urbain (affiche, mosaïque, peinture, graff, pochoir ... ) pour autant qu'elles répondent au cahier des charges imposé, qu'elles soient adaptées au support, qu'elles se conforment aux normes de sécurité et qu'elles garantissent une pérennité de l'œuvre.

D'après l'IF, l'artiste est libre du choix de la thématique et du propos, ainsi que des techniques et matériaux composant l'œuvre. Cependant, le contenu du projet ne devra pas notamment comporter de message haineux ou discriminatoire, contenir toute évocation à caractère religieux ou partisan, contenir une marque protégée, ni faire l'objet d'un quelconque message publicitaire ou comporter une exploitation économique ou commerciale.

Sundance

Le festival du film de Sundance se tiendra en ligne et via des projections organisées dans des drive-in et des petits cinémas indépendants, en raison de la pandémie de coronavirus. Le festival se tient traditionnellement en janvier et février dans les montagnes de l'Utah, depuis 1978, mais la Covid-19 maintient fermés la plupart des cinémas, d'autant plus que dans cet état américain, plus de 200.000 cas ont été recensés. "Même dans ces conditions intenables, les artistes trouvent encore le moyen de faire leur travail, aussi audacieux que vital", a déclaré la directrice du festival, Tabitha Jackson.

Sundance proposera donc des avant-premières respectueuses de la distanciation sociale en différents endroits, de la Californie à New York, "pour toucher en toute sécurité de nouveaux publics, là où ils se trouvent", a-t-elle ajouté. Des artistes devraient être physiquement présents lors d'événements organisés dans un cinéma de Park City, berceau du festival dans l'Utah, ainsi que dans deux drive-in de la région de Los Angeles. Des avant-premières seront également diffusées sur internet, suivies de séances de questions-réponses virtuelles.