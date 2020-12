Congo-Kinshasa: Linafoot - JSK boucle son périple au Grand Katanga ce vendredi contre Lupopo

La Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK) bouclera son périple au Grand Katanga contre le FC Saint Eloi Lupopo, ce vendredi 4 décembre, au stade Frédéric Kibasa Maliba, en match comptant pour la 11ème journée du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

En bon voyageur, JSK a jusque-là, réalisé un parcours impressionnant dans cette partie du pays, battant tour à tour, Lubumbashi Sport (1-0), Don Bosco (2-0) et Blessing (3-1). Elle n'a perdu que face à Simba (0-1). Contre Lupopo, le coach Jean-Claude Makanda Nzola et ses poulains seront à leur quatrième et dernier match dans ce coin du pays, avant de regagner Kinshasa.

Jean Beleke qui a marqué tous les 6 buts de son équipe dans ce voyage n'a pas encore dit son dernier mot. Il sera ce vendredi face à Ley Matampi de Lupopo qui n'encaisse pas aussi trop de buts ce dernier temps.

Si JSK est en confiance, les Cheminots aussi sont moralement bien en provenance de Kinshasa où ils ont fait match nul contre RCK (1-1), avant de battre Rangers (0-2).

Au classement JSK vient à la 4ème avec 16 points en 12 matches, tandis que Blessing est 8ème avec 12 points en 11 sorties, tandis que Lupopo est 5ème avec 14 points en 9 matches. Ce sera un match très ouvert entre les deux équipes, que seule la meilleure pourrait remporter dans les détails.

Il y aura également match à Kinshasa, au stade des Martyrs, entre AC Rangers recevra et FC Lubumbashi Sport, match de la 9ème journée. Au classement, les deux équipes sont respectivement 13ème et 14ème, avec 7 points, 6 matches pour les Académiciens, et 7 points, 9 matches pour les Kamikazes.

Don Bosco se relance après sa victoire devant Bazano 2-1

Le CS Don Bosco s'est relancé après sa victoire devant la Jeunesse Sportive Bazano 2-1, au stade TP Mazembe. Les efforts des Salésiens dominateurs ont payé à la 29ème minute par ce beau but de Banza Kalumba Lumière d'une frappe limpide. Son 4ème but depuis le début de ce championnat.

Après la pause, Bazano a égalisé par Victor Mbelu qui a bien placé un tir décroisé à la 50e minute. Mais pas pour longtemps, la belle combinaison de Lumière Kalumbaet Idriss Kishaà la 58ème minute se conclura par une magnifique action d'un plat du pied parfait. Score final, 2-1. Bazano poursuit donc avec son chemin de croix. En 11 matches, il compte 8 défaites.