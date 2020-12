Cote d'Ivoire: APE Côte d'Ivoire-Royaume-Uni - Le gouvernement explique les avantages aux entreprises privées

L'accord de partenariat économique signé le 15 octobre 2020, entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni a fait l'objet d'une séance de travail, entre des membres du gouvernement et les entreprises privées, le mercredi 2 décembre, au ministère des affaires étrangères, au Plateau.

Initiée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec à sa tête, le ministre Albert Flindé, cette rencontre a également enregistré la présence du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, celui des Ressources animales et halieutiques, Dosso Moussa et celui du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba. L'ambassadeur de la Grande Bretagne en Côte d'Ivoire, Mme Joséphine Guald a également pris part à cette séance de travail.

Tous se sont réjouis de la signature de cet accord qui vise selon eux, à raffermir davantage, les relations entre les deux pays. Ils ont également relevé les différents engagements de l'accord, tout en expliquant les avantages de l'APE pour les entreprises ivoiriennes. Selon le ministre Albert Flindé, ce partenariat permet à la Côte d'Ivoire d'attirer beaucoup plus d'investisseurs britanniques et permet aux entreprises ivoiriennes d'accéder, sans difficultés, au marché du Royaume-Uni. « Cet accord gagnant-gagnant donne une autre dimension à nos relations commerciales, empruntes d'intégration et garantit l'accès privilégié aux produits de notre pays au marché du royaume-Uni », s'est-il réjoui. Il a aussi souligné que la mise en œuvre effective de cet accord est prévue pour le 1er janvier 2021.

L'ambassadeur de la Grande Bretagne en Côte d'Ivoire, a pour sa part, précisé que cet accord couvre un démantèlement de ligne tarifaire avec des provisions sur les règles d'origines et les tarifs préférentiels pour les deux pays.

Mme Joséphine Guald a souligné que ce partenariat permet d'échanger une grande variété de produits allant du café aux produits pharmaceutiques, en passant par les véhicules. Tout en bénéficiant notamment des expertises respectives.

Elle a aussi annoncé que le Royaume-Uni a lancé, début octobre 2020, un programme dénommé « UK trade partnership » qui a pour but d'accompagner les entreprises ivoiriennes désireuses d'exporter au Royaume-Uni. Dans le même cadre, les compagnies ivoiriennes pourront bénéficier, à l'en croire, d'un appui de taille du centre international du commerce pour leur permettre de produire à une plus grande valeur ajoutée et être plus compétitives sur le marché.

En 2019, les échanges entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire ont totalisé 401 millions d'Euros, soit 291 milliards Fcfa. Les principales importations britanniques sont les fèves et du beurre de cacao, des bananes...

Le ministre des Affaires étrangères, Ally Coulibaly était représenté à la cérémonie par son directeur de cabinet, Diamouténé Alassane Zié.