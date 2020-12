Ile Maurice: Grande-Rivière-Nord-Ouest - Il tue sa grand-mère pour Rs 200

«Sita ne faisait que de bonnes choses autour d'elle. Elle était une personne calme sans histoire; au contraire, elle soignait les enfants des autres.» Maria Ballet pleure la mort de sa sœur Sita Devi Lutchiah.

Comme elle, les habitants de cité Mauvillac, Grande-Rivière-Nord-Ouest, sont sous le choc. Sita Devi Lutchiah, 67 ans, a été poignardée par Jean Noé Jovani Lutchiah, son petit-fils de 22 ans, mercredi. Le mobile ? Sita Devi Lutchiah aurait refusé de donner Rs 200 à ce dernier pour sa dose de drogue synthétique.

Nul n'aurait prédit que Jean Noé Jovani Lutchiah allait commettre l'irréparable. Car c'est sa grand-mère qui l'a élevé depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, selon les proches, Sita Devi Lutchiah allait souvent récupérer son petit-fils au centre de désintoxication. Jean Noé Jovani Lutchiah a comparu en cour de district de Port-Louis, hier, sous une accusation provisoire de meurtre. Comme la po- lice a objecté à sa remise en liberté, il a été conduit en cellule policière.

Lors de son interrogatoire, le suspect a raconté qu'il a demandé de l'argent à sa grand-mère dans la journée de mercredi. Mais elle a refusé. Jean Noé Jovani Lutchiah est revenu à la charge à l'heure du dîner. Mais la victime a encore refusé de lui donner de l'argent. La situation s'est alors envenimée.

Se sentant humilié, le petit-fils s'est emparé d'un couteau de cuisine et a égorgé sa grand-mère la frappant à trois reprises. La scène s'est déroulée devant la petite-fille de Sita Devi Lutchiah, âgée de 16 ans. Une fois son forfait commis, le jeune homme a pris la fuite. Sita Devi Lutchiah a crié à l'aide et c'est Kurcy Dilpaul, son autre petit-fils, qui est intervenu.

La victime a été transportée à l'hôpital Jeetoo et admise à l'unité des soins intensifs, mais son état de santé s'est aggravé et elle a succombé à ses blessures aux petites heures du matin. La Criminal Investigation Division des Casernes centrales, qui a pris le dossier, s'est lancée à la recherche de Jean Noé Jovani Lutchiah. Il a été arrêté dans la nuit.

Personne au grand cœur

L'autopsie pratiquée à l'hôpital Jeetoo a révélé que la victime est morte d'une stab wound to the neck. Les proches de Sita Lutchiah Devi sont inconsolables. Maria Ballet soutient avoir perdu une sœur, une amie, une confidente. Elle indique que sa sœur était connue pour son grand cœur. «L'adolescente qui a été témoin du crime a été prise en charge par ma sœur depuis son plus jeune âge. Elle souffre de troubles mentaux. Ma sœur avait toujours de l'amour pour les autres. Elle prenait soin des étrangers comme de sa propre famille.»

La voisine de la sexagénaire, Tantine Marie, n'arrive pas à croire qu'elle ne verra plus son amie tous les matins. Elle explique que le jour du meurtre, elle s'est endormie plus tôt que d'habitude. Elle n'a rien entendu quand Jean Noé Jovani Lutchiah a agressé Sita Lutchiah Devi. «Cela fait 42 ans que nous sommes voisines. Le lendemain quand on m'a annoncé que Sita était morte, j'ai eu un grand choc. Sita a connu la misère mais elle ne s'est jamais laissé abattre. Elle a persévéré.»

L'entourage de la victime déplore le manque d'action des autorités face au fléau de la drogue. «La drog pé fini nou péi. Sita n'a jamais pu laisser son petit-fils au centre de désintoxication. Et il a abusé de sa bonté. Il faut revoir la loi contre ce genre de personnes», fustige Ketty, une autre voisine.