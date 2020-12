Madagascar: Tarissement du barrage d'Andekaleka - Retour en force du délestage dans plusieurs quartiers

Les cinq localités de la capitale vont subir des coupures d'électricité, c'est ce qui a été annoncé par le Jirama sur sa page facebook. L'eau au barrage d'Andekaleka se tarit complètement. Cette eau fournit le tiers de la production d'électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo ( RIA). Ainsi, l'alimentation en électricité du RIA rencontre des difficultés dernièrement.

La centrale hydroélectrique de la Jirama à Andekaleka ne produit que 22MW au lieu des 93MW habituels. En effet, la Jirama est obligée d'effacer les 25MW, soit 10% des besoins durant les heures de pointe, pendant à peu près deux heures même si tous les moyens de production d'électricité de la Jirama sont mis en service. Des délestages tournants seront prévus dans cinq localités de la capitale, pour le côté Sud, Andoharanofotsy et ses alentours, pour le côté Est, il s'agit d'Ambohimangakely et ses environs, pour le côté Nord, il s'agit d'Analamahitsy et ses environs et enfin pour le côté Ouest, il s'agit d'Itaosy et ses environs et pour le côté centre-ville, Analakely et ses alentours vont subir cette coupure.