Madagascar: Riders Scoot Community - Une journée récréative ce jour à Vontovorona

Soucieux de la sécurité des férus de deux-roues et de donner une nouvelle image à ces fans de moto, Red Scoot Community organise ce jour une journée récréative au CCL de la CNaPS à Vontovorona.

Plusieurs activités seront au programme, entre autres des stands par team moto, des sensibilisations et des animations, des démonstrations et sans oublier du spectacle. Cette journée est ouverte au public féru ou non de moto. Chaque jour, on ne compte pas moins de deux accidents causés par les deux-roues dans la capitale. Il y a plusieurs raisons à cela mais la non-maîtrise du code de la route en est la principale.

C'est pourquoi Riders Scoot Community s'est lancé comme objectif de réduire les incidents et accidents causés par les motos. Mais aussi de changer l'image des deux-roues qui ne cesse de se détériorer. « Il est encore possible de changer l'opinion publique vis-à-vis des motos. On peut changer l'histoire mais cela demande beaucoup d'efforts.

Plusieurs jeunes passionnés de deux-roues se sont réunis au sein de Riders Scoot Community, ils ont créé le projet « Mpitondra Moto Mendrika » ou le conducteur de moto digne ! C'est la mentalité qu'il faut changer si on veut avancer », a souligné Tsiferana Andriamanamidona, président de Riders scoot community.