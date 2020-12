Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le ministre de la défense grec

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui le ministre grec de la Défense M. Nikolaos Panagiotopoulos, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le lieutenant-général Mohamed Zaki, ainsi que l'ambassadeur de la Grèce au Caire.

Le porte-parole de la Présidence a déclaré que M. le Président à exprimé son aspiration à développer la coopération militaire et la formation conjointe, saluant dans ce contexte le niveau actuel de cette coopération, que ce soit au niveau bilatéral ou tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre, dans le cadre de la formation militaire conjointe tripartite (Medusa 10) actuellement mise en œuvre avec la participation des forces françaises et émiraties.

De même, M. le Président Al-Sissi a également affirmé que cette coopération tripartite est le résultat d'une coopération fructueuse dans un cadre commun exemplaire de vision et des situations équilibrées fondées sur le respect, le bon voisinage et les intérêts mutuels conformément aux normes internationales pour la sécurité et la stabilité de la région de la Méditerranée orientale, aussi loin de l'approche des tensions et des problèmes.

Pour sa part, M. Nikolaos a transmis au Président Al-Sissi les salutations du Premier Ministre grec, soulignant que sa visite en Égypte reflète le développement des relations stratégiques entre les deux pays, qui sont motivées par des intérêts communs, le respect mutuel et le désir des deux pays d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Exprimant à cet égard la volonté de la Grèce de renforcer les relations de partenariat existantes entre les deux pays aux niveaux militaire, sécuritaire et d'échange d'informations.

De plus, le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale militaire, en plus d'échanger les points de vue concernant les derniers développements des questions régionales et internationales, surtout les moyens de lutter contre le terrorisme.

D'autre part, il a été convenu de renforcer les programmes d'exercices militaires conjoints, ainsi qu'au niveau tripartite avec Chypre.

De son côté, M. le Président a également demandé de transmettre ses salutations au Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, tout en remerciant la partie grecque pour l'accueil chaleureux lors de sa dernière visite fructueuse à Athènes le mois dernier. Louant les relations distinguées entre l'Égypte et la Grèce dans divers domaines, et le progrès actuel à différents niveaux, qui sont devenus un modèle de coopération positive et constructive dans la région méditerranéenne.