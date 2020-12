Egypte: Examen de la transformation numérique du système d'assurance maladie

La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zayed, a discuté avec le ministre d'État chargé de la Production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, et le vice-ministre des Communications, Dr Khaled Al-Attar, du projet de mise en œuvre de la mécanisation et de la transformation numérique du nouveau système complet d'assurance maladie, peut-on lire sur la page Facebook de la Chaîne "Nile TV".

Au cours de la réunion, la ministre de la Santé a examiné la position des gouvernorats de la première phase du système complet d'assurance maladie en termes de taux de construction et de développement, augmentant l'efficacité de l'infrastructure des hôpitaux, des unités de santé et des centres médicaux qui fonctionneront dans le nouveau système, ainsi que le taux d'enregistrement des familles et l'achèvement des plans de formation des équipes médicales. Et de piloter le système, respectivement, dans les gouvernorats de Louxor, Ismaïlia, Sud-Sinaï, Assouan et Suez.