Egypte: Entretien au téléphone sur le renforcement des relations égypto-allemandes

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry s'est entretenu jeudi au téléphone avec son homologue allemand Heiko Maas des moyens de renforcer la coopération égypto-allemande, notamment dans le domaine économique et d'un nombre de questions régionales d'intérêt commun.

Les deux ministres ont évoqué nombre de dossiers régionaux, y compris les développements de la situation sur la scène libyenne, a déclaré le porte-parole du ministère Ahmad Hafez.

L'entretien a porté sur l'importance de maintenir la stabilité de la Libye et l'intégrité de ses terres et rejeté toute ingérence étrangère dans ses affaires, outre la nécessité de parvenir à un règlement politique basé sur les résolutions prises lors de la conférence de Berlin et la Déclaration du Caire, ainsi que le soutien de la reconstruction de l'État libyen et de ses institutions.

MM. Choukry et Maas ont également évoqué la cause palestinienne et les moyens de revivifier le processus de paix et de reprendre les négociations pour parvenir à un règlement juste et global se basant sur les résolutions internationales.

Les développements de la pandémie de coronavirus et les gestes barrières adoptées par les deux pays ont figuré au centre des discussions.