Maroc: JIV-2020 - Une occasion pour mettre en lumière les efforts et sacrifices des volontaires et bénévoles à travers le monde

Rabat — Célébrée le 5 décembre de chaque année, la Journée internationale des volontaires (JIV), aussi connue comme Journée mondiale du bénévolat, est une occasion pour mettre en lumière les efforts et les sacrifices des volontaires et bénévoles à travers le monde, pour l'atteinte des objectifs mondiaux d'un équilibrer des aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Le contexte sanitaire mondial marqué par la Covid-19 a permis de mettre en valeur les bienfaits du volontariat sur la société, surtout en temps de crise, et de réaffirmer son importance grandissante pour contribuer à la solidarité et au développement social.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la JIV-2020, la chargée de la coordination du Programme des volontaires des Nations unies (VNU) au Maghreb, Olfa Borsali Ben Hamida, a évoqué l'importante mobilisation des volontaires dans ce nouveau contexte sanitaire, pour soutenir les efforts de sensibilisation et de réponse à la Covid-19, "dans des conditions parfois difficiles".

Saluant l'engagement des volontaires en faveur de l'atteinte des Objectifs du développement durable (ODD), Mme Ben Hamida a souligné que les agences, fonds et programmes des Nations unies collaborent avec le Programme VNU pour l'intégration du volontariat comme levier d'accélération de l'Agenda 2030 et ce, à travers des opportunités données à des volontaires pour soutenir ces dynamiques.

Elle a également fait savoir qu'en 2020, le Programme VNU a déployé plus de 9.000 volontaires des Nations unies, à l'échelle nationale et internationale, dont 46 volontaires de nationalité marocaine. "Le pourcentage des volontaires marocains au niveau international reste très faible, avec 10 volontaires pour un total de 9.144 volontaires déployés", a-t-elle relevé.

Pour sa part, le représentant résident du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) au Maroc , Edward Christow, a indiqué à la MAP que depuis septembre 2020, le PNUD au Maroc compte 11 volontaires nationaux et 2 volontaires internationaux, "qui mettent à contribution leur talent et leur dynamisme pour l'exécution de l'ensemble des projets de développement et la contribution à l'atteinte des ODD".

Il a également rappelé que le volontariat est un vecteur de développement essentiel, qui profite à la fois à l'ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire.

Évoquant le rôle du volontariat dans le renforcement de la solidarité et l'inclusion, M. Christow a souligné que face à la crise de la pandémie du coronavirus, la célébration de la Journée internationale des volontaires est plus que nécessaire afin de "reconnaître leurs efforts et leur rendre hommage pour le soutien apporté aux communautés" .

Pour le responsable onusien, "l'engagement et la participation des jeunes par le biais du volontariat enrichit leur compréhension des réalités sociales et locales, renforce leurs capacités et améliore ainsi leur accès à de nouvelles opportunités".

Au vu de la crise sanitaire imposée par la pandémie du coronavirus, la célébration de la JIV se tiendra cette année en mode virtuel alors qu'une campagne sera également lancée sur les réseaux sociaux, FB et Twitter "@UNVMaghreb".