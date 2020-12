Soudan: Hamdouk - Les personnes handicapées font partie intégrante de notre société soudanaise

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a écrit sur sa page Facebook à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, en disant:

«Selon les dernières statistiques nationales, nous avons au Soudan sur 100 citoyens soudanais, 4 citoyens handicapés, et la majorité d'entre eux vivent à la campagne. Les personnes handicapées font partie intégrante de notre société soudanaise diversifiée, et notre engagement à assurer la promotion de leurs pleins droits est une obligation d'assurer la libération de leur potentiel créatif, en tant que contribution à L'épopée de la construction du nouveau Soudan, qui a besoin de nous tous.

À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, je me rends compte que les défis auxquels sont confrontés les Soudanais et les Soudanais handicapés sont des défis quotidiens et continus, que ce soit au niveau social, ou dans les études, le travail ou le traitement, en raison de politiques discriminatoires qui ne tiennent pas compte de leurs droits. Traiter cette question est une responsabilité complémentaire entre l'État et ses institutions, la société et ses organisations.

L'engagement de l'État à promouvoir les droits des citoyens handicapés est une question inhérente et cumulative, et commence par le développement du système législatif en application de l'article 64 (1) du Document sur les droits et libertés du Document constitutionnel, qui affirmait que l'État garantit aux citoyens handicapés tous les droits d'une manière qui respecte leur dignité, tout en dispensant une éducation. Et le travail approprié pour eux, et assurer leur participation effective aux processus décisionnels qui les concernent à travers leurs différentes organisations.

Il convient de noter que la Journée internationale des personnes handicapées tombe le 3 décembre de chaque année et que la stratégie des Nations Unies pour l'intégration de la perspective du handicap fournit la base nécessaire pour réaliser des progrès durables et transformateurs dans l'intégration de la perspective du handicap à travers tous les piliers du travail des Nations Unies. Le système des Nations Unies affirme - à travers cette stratégie - la réalisation pleine et entière des droits de l'homme de toutes les personnes handicapées, conformément au fait que cela fait partie intégrante de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales.