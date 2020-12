Soudan: La Commission soudanaise des réfugiés visite les camps de réfugiés soudanais au Tchad

El-Geneina — Une délégation de la Commission des réfugiés dans les États du Darfour, le Haut-Commissariat pour les réfugiés et un certain nombre de cadres ont visité les localités qui accueillent des réfugiés dans l'État du Tchad en provenance des États de l'Ouest et du Nord Darfour et la Commission pour le retour volontaire au Darfour de l'Ouest ont visité la province tchadienne de Hiriba.

M. Nasr Abdel-Rahman Mayan, sous-gouverneur de la province tchadienne de Hiriba, a souhaité la bienvenue à la délégation, soulignant la disponibilité à une coopération conjointe pour assurer le succès de la mission de la délégation.

M. Badawi Masri Bahreddin, responsable de la protection à la Commission pour les réfugiés, représentant du Commissaire adjoint pour les réfugiés dans les États du Darfour, a salué le rôle important joué par le gouvernement tchadien dans l'hébergement des réfugiés soudanais au cours de la période écoulée et la fourniture de certains services tels que la santé, l'éducation et la nourriture, indiquant que la visite avait été faite à la demande des réfugiés pour entendre leur point de vue sur le retour volontaire dans leurs régions au Soudan.

Il a ajouté que cette visite intervient alors que le pays a été témoin de changements politiques et économiques différents de la période précédente, et que tous les efforts doivent être combinés pour faire du processus de retour volontaire une réalité.

Le Directeur du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du bureau des États du Darfour, Nikolas a indiqué à l'amélioration des conditions au Soudan après le départ de l'ancien régime et la signature de l'accord de paix, et à l'amélioration des conditions de sécurité grandement, et a déclaré que cette visite vient confirmer le désir des réfugiés de retourner volontairement dans leurs régions.

M. Sebastian, Directeur du Haut-Commissariat pour les réfugiés dans la province tchadienne de Hiriba, a expliqué que les réfugiés reçoivent dans une large mesure des services d'éducation, de santé, d'eau, de nourriture et de sécurité, en plus de la liberté de mouvement au Tchad.

Le chef de la délégation soudanaise, M. Badawi a confirmé que cette visite diffère de ses prédécesseurs car elle comprend des représentants du gouvernement exécutif qui fournissent des services sous un nouveau gouvernement, signent la paix et assurent la sécurité dans une large mesure.

SUNA indique que le nombre de réfugiés soudanais dans les camps de réfugiés au Tchad atteint environ 350 000 selon les statistiques de la Commission des réfugiés et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.