Ile Maurice: Mesures de soutien - Offensive de la BoM pour un nouveau moratoire jusqu'au 30 juin 2021

C'est confirmé. Les opérateurs, ménages et individus sévèrement affectés par les effets de la pandémie peuvent pousser un ouf de soulagement.

La raison, les différents plans de soutien des banques commerciales seront étendus au 30 juin 2021. Une décision prise par la Banque de Maurice (BoM) et déjà communiquée aux institutions financières et autres agences de financement. L'annonce officielle, qui devrait être faite prochainement, a fait l'objet d'intenses discussions entre, d'une part, le Trésor public et la BoM ; et de l'autre, entre la banque centrale et les banques commerciales à travers la Mauritius Bankers' Association (MBA).

Concrètement, ce moratoire porte sur des prêts bancaires aux individus; le Special Relief Amount de Rs 5 milliards accordé aux banques commerciales par la BoM pour financer la trésorerie des opérateurs économiques, y compris les PME, affectés par la pandémie ; la réduction du ratio de réserve (cash-reserve ratio) imposé sur les dépôts bancaires; la ligne de crédit en devises étrangères; et l'accord de Swap pour soutenir les entreprises orientées vers l'exportation. «Il va sans dire que le pire est à venir avec la crise atteignant son apogée au début de l'année et des risques de licenciement dans des secteurs systémiques, comme le textile et l'hôtellerie. Il est clair que, sans ces mesures de soutien, la machinerie économique restera grippée et les projections établies par le ministère des Finances pour une croissance de 9% à 10% l'année prochaine ne se réaliseraient pas», analyse un ex-banquier.

À ce jour, très peu d'informations ont transpiré sur l'accueil de ces différentes mesures mises à la disposition de la communauté des affaires depuis le 23 mars dernier alors que dans les milieux bancaires, nous dit-on, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs ou même de ménages qui ont tiré profit de ces mesures. «Il faut comprendre que, face à ce moratoire sur les prêts accordés par les banques commerciales, il porte sur des reports temporaires du remboursement d'un emprunt. Il vise à soulager les entreprises, ménages et individus touchés par le Covid-19 en leur accordant un délai pour le remboursement de leur emprunt. Mais il ne s'agit nullement d'une quelconque annulation de dettes», souligne-t-on à la BoM Tower.

Introduit officiellement le 23 mars 2020 pour une période de six mois dans le sillage du confinement du pays et de l'arrêt des activités économiques qui s'est ensuivi, ce moratoire a été repoussé une première fois le 30 septembre au 31 décembre et cette fois pour six mois additionnels, soit un total de 15 mois pour permettre aux opérateurs de garder la tête hors de l'eau en leur donnant une certaine flexibilité pour rembourser leurs prêts dans un contexte de crise économique.

À la banque centrale, un comité présidé par le First Deputy Governor, Mardayah Kona Yerukunondu, a été chargé jusqu'ici de mettre en œuvre le plan de soutien de Rs 5 milliards. «Il s'agit de faire le suivi avec les banques commerciales pour s'assurer que le fonds soit bien déployé et qu'il vienne à la rescousse d'un maximum d'entreprises engagées dans tous les secteurs d'activité, incluant les PME.» Il faut rappeler que le prêt sous le plan de soutien est assorti d'un taux d'intérêt de 2,5% et d'un moratoire initial de six mois sur le remboursement du capital et des intérêts.

Quid de la réduction du ratio sur les réserves des banques commerciales de 9% à 8%? On sait que, selon le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, cette baisse libérera des fonds à hauteur de Rs 4,3 milliards qui seront crédités sur un compte spécial à la Banque de Maurice pour financer les divers secteurs économiques touchés par la crise sanitaire. Quant aux banques commerciales, elles ont mis en place des cellules pour activer le traitement des dossiers. «Nous avons reçu plusieurs demandes de ce type. Nous les étudions actuellement au cas par cas pour tenter de trouver des solutions adaptées à l'entreprise en fonction de l'évolution de la situation. À ce stade, nous avons déjà accordé un moratoire sur le capital et intérêts à de nombreuses entreprises pour pallier la baisse de leurs activités pendant la crise», expliquait récemment la MCB.

Certes, le plan de soutien, couplé à d'autres mesures, vise à limiter la casse. Plus particulièrement des dépôts de bilan qui découleraient de la crise économique et de son impact sur les ménages d'ici l'année prochaine. Ce, alors que, selon le rapport sur les perspectives économiques du Fonds monétaire international, la reprise économique mondiale sera plus longue, inégale et incertaine.