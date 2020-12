Sénégal: Saison Africa 2020 - L'exposition de l'artiste ghanéen El Anatsui en lever de rideau

L'artiste ghanéen El Anatsui lancera, le 16 décembre prochain, la Saison Africa2020, à travers son exposition «En quête de liberté».

Initiée par le président français Emmanuel Macron autour des grands défis du 21e siècle, la Saison Africa2020 dédiée aux 54 pays du continent, va démarrer le 16 décembre prochain avec l'exposition de l'artiste ghanéen El Anatsui. «En quête de liberté», ouverte à la Conciergerie de Paris et présentée par le Centre des monuments nationaux, est la première exposition en France de l'un «des plus passionnants artistes du continent africain».

D'après un communiqué, il s'agit d'une création in situ, qui s'inspire de l'histoire du site et du bâtiment. Ce faisant, «l'artiste imagine, sous les voûtes séculaires du monument, une installation poétique, propice à la méditation sur le temps qui passe, en résonance avec l'histoire du palais de la Cité, son environnement et son architecture médiévale». «Plongée dans une lumière tamisée, rythmée par les piliers et les voûtes du monument, cette installation fait appel à cinq éléments de la nature : l'eau, le vent, le bois, le métal et la pierre», informe le document qui ajoute que Ngoné Fall, commissaire générale de la Saison Africa2020, est aussi la commissaire d'exposition de la Carte blanche donnée par le Centre des monuments nationaux à El Anatsui.

Ce dernier, originaire du Ghana mais basé au Nigéria, est l'un des artistes contemporains internationaux «les plus reconnus et passionnants» de l'époque. «Tout au long d'une distinguée carrière de quarante-cinq ans en tant que sculpteur et enseignant, il a abordé un large éventail de préoccupations sociales, politiques et historiques, et embrassé une gamme tout aussi diversifiée de médiums et de processus de création», détaille la même source.

Organisée et mise en œuvre par l'Institut français, la Saison Africa2020 regroupe plusieurs évènements en ce mois de décembre sur tout le territoire français.

D'après le concept énoncé par sa commissaire générale, Ngoné Fall, Africa2020 est «une invitation à regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain» à travers un projet «panafricain et pluridisciplinaire, centré sur l'innovation dans les arts, les sciences, les technologies, l'entrepreneuriat et l'économie».