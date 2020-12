Angola: Covid-19 - Menongue atteint 100 cas positifs

Menongue (Angola) — Le siège de la capitale de la province de Cuando Cubango, Menongue, a atteint les 100 cas positifs de Covid-19, depuis que le premier cas a été enregistré le 24 septembre.

Le premier cas, importé de la ville de Cuito, dans la province de Bié, s'est soldé par un décès, dont la victime masculine était un membre des Forces armées angolaises (FAA).

Parmi les cas confirmés, trois ont résulté aux décès, sept patients récupérés et 90 actifs. Parmi les actifs, 67 sont des hommes et 33 des femmes, cliniquement stables (asymptomatiques).

Le porte-parole de la commission technique multisectorielle de prévention et de lutte contre le Covid-19 à Cuando Cubango, Waldemir Ernesto, a informé jeudi que plus de 400 citoyens sont en quarantaine institutionnelle et à domicile dans les municipalités de Menongue et Calai.

Waldemir Ernesto a exhorté les citoyens résidant à Menongue, en particulier, et à Cuando Cubango en général, à être de fervents militants dans la diffusion de l'importance de se conformer aux mesures de biosécurité contre la pandémie, dans le but d'empêcher sa propagation dans des communautés locales.

En termes de sensibilisation et de densification des véhicules, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19, la protection civile et pompiers ont effectué des tâches similaires au cours des dernières 24 heures.

Le responsable a souligné la nécessité de changer le comportement des citoyens, en tenant compte de l'augmentation continue des cas positifs.