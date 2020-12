Angola: La consultation du Code de procédure administrative débute ce jeudi

Luanda — L'Exécutif commence, ce jeudi, la consultation publique des propositions de Code de procédure administrative et de Code de procédure et contentieux.

La consultation se déroule du 3 décembre de cette année au 15 février 2021, sur tout le territoire national, et les parties intéressées peuvent accéder aux propositions et envoyer leurs contributions depuis le site www.consultapublica.gov.ao.

La législation adapte le règlement de procédure et le contentieux administratif à la Constitution de 2010, car l'actuelle a été approuvée dans les années 1990, lorsque la loi constitutionnelle de 1992 était en vigueur, donc conçue dans un contexte de transition politique.

La Constitution actuelle consacre un ensemble de règles applicables à l'administration publique, avec l'élection de la dignité de la personne humaine comme l'un des principes fondamentaux.

Dans cette perspective, les normes constitutionnelles sur l'administration publique ont commencé à consacrer une dimension plus personnelle, qui attribue au citoyen un traitement fondé et compatible avec le principe de l'État démocratique et de droit.

L'administration publique doit donc suivre la dynamique de l'évolution de la société et prendre les mesures nécessaires pour que les demandes de plus en plus complexes des citoyens reçoivent une réponse adéquate.

La procédure administrative est la succession ordonnée des actes et des formalités liés à la formation, à la manifestation et à l'exécution de la volonté des organes de l'Administration publique.

Le contentieux administratif est le système qui cherche à résoudre les conflits administratifs.

La cérémonie d'ouverture de la consultation publique aura lieu à l'École nationale d'administration publique et de politiques publiques (ENAPP).