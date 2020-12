Angola: Le ministère de la Défense félicite les FAR pour le 64e anniversaire

Luanda — Le ministère de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie a félicité les Forces armées cubaines (FAR) pour le 64e anniversaire de leur existence.

Selon une note du ministère de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie, parvenue à l'ANGOP, les FAR, par un héroïsme sans précédent, se sont battus sans crainte pour obtenir le triomphe de la révolution cubaine.

Il remercie les combattants des FAR qui, avec les Angolais, ont grandement contribué à la préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale de l'Angola.

Il affirme que cette performance des combattants des FAR a contribué à la création d'un lien de fraternité et les a rendus inséparables des Angolais sur tous les fronts, y compris celui de la prévention et de la lutte contre la pandémie du COVI-19.

Le Ministère de la Défense Nationale et des Vétérans de la Patrie espère que l'Angola et Cuba continueront à marcher ensemble, dans une atmosphère d'estime mutuelle et de liens ininterrompus de fraternité et de solidarité.

Les relations entre les deux États remontent à l'époque de la guerre froide (terminée en 1991), c'est-à-dire peu après la proclamation de l'indépendance nationale en 1975.

C'est au milieu du conflit postindépendance, alors que la République populaire d'Angola d'alors luttant contre l'invasion des forces étrangères, que Cuba a donné les premiers signes de rapprochement et de solidarité.

Pour la défense et le maintien de sa souveraineté, l'Angola a trouvé chaleur et aide dans l'hémisphère nord, en particulier à Cuba, ouvrant la porte à une coopération qui se révélerait fructueuse et durable.

Le partenariat entre les deux pays a débuté par la collaboration technico-militaire, tenant compte de la situation d'instabilité de l'époque, prenant une forme de conception à partir de février 1976, avec la signature du premier Accord général de coopération.

À la lumière de l'aide internationaliste cubaine (1974-1991), les relations bilatérales entre l'Angola et Cuba se sont, dans le même temps, transformées en coopération dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, l'énergie, la défense, la sécurité, l'enseignement supérieur, le pétrole et l'industrie.

Malgré le ralentissement enregistré entre 1991 et 2002, les relations diplomatiques conservent la même vitalité, elles sont donc considérées comme magnifiques et fraternelles.

Le premier accord de coopération entre l'Angola et Cuba remonte à février 1976 et couvrait les secteurs de la santé et de l'éducation.