Angola: Les hommes d'affaires angolais et turcs parient sur le renforcement de la coopération

Luanda — La coopération entre l'Angola et la Turquie pourrait contribuer à inverser le cadre des importations et à stimuler la production nationale, ont affirmé lundi à Luanda, les participants au Forum d'affaires entre les deux pays.

L'événement, promu par le Conseil des relations économiques extérieures de la Turquie (DEIK), était particulièrement axé sur l'industrie alimentaire et textile.

La réunion a permis l'échange d'expériences et d'informations, en particulier dans le domaine de la production de farine de blé et de maïs, ayant élargi l'éventail des discussions sur l'équipement et le savoir-faire de Turquie.

Malgré une augmentation du commerce bilatéral, les participants ont reconnu la nécessité de mieux explorer le potentiel des deux pays pour un bénéfice mutuel.

Plusieurs associations et hommes d'affaires de la Turquie et d'Angola ont participé au forum, avec le haut parrainage des deux gouvernements représentés par le secrétaire d'État au Commerce de l'Angola, Amadeu Leitão, l'ambassadeur d'Angola en Turquie, José Patrício, le vice-ministre du Commerce de la Turquie, Gonca Batur et l'ambassadeur de ce pays en Angola, Alp Ay.

Les représentants des associations et confédérations des industries de la farine de blé, de la pêche et de la production animale, de la chaussure et du cuir et du vêtement ont exprimé le désir de visiter l'Angola après la fin de la pandémie Covid-19, à la recherche de partenariats et d'un meilleur établissement de l'industrie turque en Angola.

L'Angola a été représenté par les présidents et directeurs de l'Association industrielle d'Angola (AIA), de l'Association textile et des équipements industriels (AITECA), de l'Association de l'industrie de la pâtisserie, ainsi que les sociétés Fonseca & Irmão, Moagem do Kikolo et Defendeideias.