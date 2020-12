Angola: La vaccination contre le Covid-19 couvrira 90% de la population - Président angolais

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé jeudi que l'Angola avait un plan de vaccination pour couvrir initialement 90 pour cent de la population prioritaire.

S'exprimant à la 31e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en réponse à la pandémie, qui se déroule par vidéoconférence, João Lourenço a déclaré que le développement accéléré de vaccins sûrs et efficaces contre le virus SRAS-COV-2, avec des technologies innovantes, était un exemple de ce que l'humanité est capable d'accomplir lorsqu'elle est menacée.

Selon le chef de l'État, le gouvernement angolais a jusqu'à présent utilisé ses propres ressources d'une valeur de 164 600 000 dollars.

Il a précisé que ce montant comprenait un financement d'urgence de 14 400 000 dollars garanti par la Banque mondiale.

Malgré cela, a-t-il poursuivi, un soutien plus important sera nécessaire, en particulier pour l'accès aux vaccins qui s'avèrent efficaces.

Le Président de la République a salué les efforts de COVAX FACILITY pour rassembler des ressources qui assurent, de manière équitable, la vaccination d'au moins 20 pour cent de la population des pays à revenu moyen et faible.

Cependant, il a dit qu'il pensait que l'effort de solidarité efficace devrait être plus important afin de garantir une couverture mondiale utile qui interrompt la transmission du coronavirus et permet le retour à la normale, évitant ainsi l'aggravation des disparités entre les pays.

Combattre le virus

Lors de son allocution, le Président João Lourenço a souligné que depuis le début de l'année, l'Angola a réagi et appliqué des mesures strictes pour contenir la pandémie, en élaborant un plan d'urgence multisectoriel, flexible et adapté au contexte épidémiologique du pays.

Dans ce contexte, il a informé que la surveillance épidémiologique était renforcée sur tout le territoire national, ce qui comprenait, entre autres mesures, la création et la formation d'équipes d'intervention rapide et le contrôle sanitaire des points d'entrée internationaux.

Il a également souligné l'ouverture des centres de quarantaines et le contrôle de la mobilité entre les différentes régions du pays.

Parmi les mesures, il a également indiqué l'augmentation progressive de la capacité de test par RT-PCR et tests sérologiques et antigéniques.

João Lourenço a également évoqué la construction d'infrastructures exclusivement dédiées au traitement des cas de Covid-19, comme les hôpitaux de campagne.

Toujours en ce qui concerne les infrastructures, le Chef de l'exécutif a déclaré que tous les hôpitaux existants étaient adaptés pour prendre en charge ces cas, ayant augmenté le nombre de lits disponibles, soit cinq mille lits, dont plus de mille pour les soins intensifs.

Pour le moment, a-t-il renchéri, nous n'avons de transmission communautaire qu'à Luanda, la capitale du pays et la ville la plus peuplée, la transmission dans les autres provinces est occasionnelle et les cas sont connus.

Il a déclaré que malgré le nombre croissant de cas positifs, qui le 24 novembre totalisait 14 742, la transmissibilité du virus d'une personne à l'autre a diminué, s'établissant à 0,9%.

Atténuation des effets

Selon l'homme d'État, le fait que la pandémie ait affecté négativement les ressources économiques et financières du pays et les programmes de développement économique et social, elle n'a pas empêché l'Angola de continuer à faire des efforts et à prendre des mesures pour réduire les taux de pauvreté.

À cet égard, il a déclaré que le pays continuait d'améliorer la qualité et la couverture de l'éducation de base et de garantir l'accès aux soins de santé primaires, en particulier pour les familles les plus vulnérables.

Le Président de la République a reconnu et remercié l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les institutions régionales, l'Union africaine, la SADC, pour la manière dont elles ont dirigé la coordination des efforts pour faire face à l'énorme défi que le Covid-19 représente pour l'humanité.