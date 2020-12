Angola: Vers la mise en place d'une Académie angolaise des sciences

Luanda — L'Académie Angolaise des Sciences (AAC) va être lancée vendredi, au Centre de Conférence de Talatona, à Luanda.

Selon une note de cette institution, à laquelle l'Angop a eu accès, l'AAC est une organisation de la société civile créée à l'abri de la loi des associations privées et qui, dans le cadre de ses activités, constitue un organe consultatif et participatif de l'exécution des plans et actions pour le suivi des objectifs du programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur.

Cette association assurera également la recherche scientifique dans le cadre du Programme de Développement National (PDN) 2018/2022, de la participation des scientifiques et de la science menée dans le pays, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable.

L'Académie Angolaise des Sciences est une association sans but lucratif à caractère scientifique, jouissant de la personnalité juridique et autonome, administrative, patrimoniale et financière.

Cette organisation vise aussi la promotion de l'excellence scientifique, de la conscientisation publique sur l'importance de la science et du développement durable.