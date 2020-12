Sénégal: Respect des mesures barrières - La police instruit ses agents à une surveillance accrue

Dans une note, le directeur de la sécurité publique demande aux commissaires centraux, urbains et spéciaux de la police d'effectuer quotidiennement des opérations portant sur le non respect du port de masque. Ceci dans les services de l'administration publique, du secteur privé, dans les lieux de commerce et dans les moyens de transport de publics.

En effet, l'augmentation des cas de coronavirus notée surtout ces deux dernières semaines a fait réagir le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, lors d'une rencontre avec le comité d'urgence, a communiqué sur les mesures urgentes prises pour endiguer l'épidémie. De ce fait, le port systématique de masque de protection sera de plus en plus surveillé.