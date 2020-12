Mali: Âges de départ à la retraite - Bataille des textes entre le corps de la police et son département de tutelle

Suite à un accord tripartite entre le Gouvernement, le Conseil National du Patronat et l'UNTM, il y a eu un procès versable de conciliation en date du 29-01-2019. Dans l'article 3-1 dudit procès-verbal, il est clairement mentionné que le gouvernement donne son accord pour le relèvement de trois (3) ans par catégorie, des âges de départ à la retraite.

Cet accord a-t-il force de loi ? Il est à la source d'une bataille judiciaire entre le corps de la police et son département de tutelle. Nous vous faisons vivre le film d'un long procès gagné finalement par le corps de la police.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile représenté par la Direction Générale du Contentieux de l'État et ayant pour conseil Me Modibo Diakité a saisi la Cour de céans aux fins de révision de son arrête N° 638 du 13-08-2020 rendu dans l'affaire l'opposant aux sieurs Moussa Yarre et autres et dont le dispositif est ainsi libellé : « En la forme :- reçoit le recours comme régulier ; Au fond :-le déclare bien fondé ; -Annule l'arrêt n° 2019 du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile en ce qui concerne les réquerants ; -Ordonne la restitution de la consignation versée ; -Met les dépens à la charge du trésor public...

En effet, l'argumentaire avancé pour ce recours en révision se repose sur deux poutres avec à la clé la fausse interprétation de la loi sur : l'article 254 de la loi n°2016-046 du 16 décembre 2016 régissant la cour suprême ; et le fait de se référer uniquement au procès de conciliation du procès-verbal entre le Gouvernement, le Patronat et l'UNTM.

Au regard de cette lecture de la situation, la requérante a sollicité conformément, selon elle, à l'esprit de l'article 254 de la loi organique n°2016 du 23-09-2016, la révision de l'arrêt n°638 du 13-08-2020 de la section administrative qui annule l'arrêté n°2019-4186-MSPC-SG du 14-11-2019 du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile.