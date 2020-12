Sénégal: Activité économique interne - La DPEE note une consolidation de 2,8% au 3ème trimestre 2020

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), a publié sa note de conjoncture pour le 3ème trimestre 2020. Elle renseigne que l'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l'Indice général de l'activité (Iga), est ressortie à 2,8% au troisième trimestre 2020, en variation trimestrielle.

Sur une base annuelle, une contraction de 3,7% de l'activité est notée. En cumul sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance de l'activité est estimée à -2,4%.

Au plan interne, souligne la Dpee, l'activité économique hors agriculture et sylviculture s'est consolidée de 2,8%, en variation trimestrielle, au troisième trimestre 2020, à la faveur des performances des secteurs tertiaire (+4,9%) et secondaire (+5,5%). Toutefois, le secteur primaire et l'Administration publique se sont respectivement contractés de 5,3% et 3,1% sur la période. Sur une base annuelle, un repli de 3,7% de l'activité est noté au troisième trimestre 2020, en liaison avec le tertiaire (-4,5%), l'administration publique (-9,3%) et le primaire (-12,0%). En cumul sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance de l'activité est ressortie à -2,4%, sous l'effet de la contraction du tertiaire (-4,0%), de l'Administration publique (-2,9%) et du primaire (-5,0%).

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est contracté de 5,3% entre le deuxième et le troisième trimestre de 2020, en liaison avec la baisse des débarquements de pêche (- 20,9%). Par contre, le sous-secteur de l'élevage a crû de 4,7% sur la période. Sur une base annuelle et dans un contexte marqué par la Covid-19, l'activité du secteur primaire a diminué de 12,0% au troisième trimestre 2020, sous l'effet de la baisse des débarquements de pêche (-13,8%) et des abattages contrôlés de viande (-8,0%). Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, un repli de 5% du primaire est noté, imputable essentiellement à l'élevage (- 10,5%). Par ailleurs, la pêche s'est bien comportée (+6,5%) sur la période sous-revue.