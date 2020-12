Congo-Brazzaville: Culture urbaine - Ponton Urban Week puissance 3 !

Dans un format adapté à la crise sanitaire, La Structure lance sa troisième édition de Ponton Urban Week avec pour thème la mode street wear et l'art de l'improvisation. Un événement majeur de la culture urbaine à Pointe- Noire.

En dépit de la crise sanitaire, La Structure ne saurait faire mentir l'adage qui dit « Jamais deux sans trois ». La plateforme de promotion des cultures urbaines, La Structure, lance en effet, ce vendredi 11 décembre et samedi 12 décembre à Pointe-Noire, la troisième édition de Ponton Urban Week dans une version légère et propre à s'inscrire aux mesures gouvernementales liées à la pandémie. Initialement prévu sur 4 jours en avril dernier, Ponton Urban Week a donc dû revoir son programme à la baisse sans se départir pour autant de ses ambitions à vouloir faire découvrir les tendances de la culture urbaine.

Que l'on soit fan de Street Wear, de DJing, de beatmaking, d'Open Mic, de Danse et autres performances du genre, chacun trouvera son compte dans cet événement initié par Marcus, plus connu sous le pseudonyme de Logic Rebel, qui œuvre en parallèle à l'éclosion de jeunes talents pontégrins. On se plaira à découvrir lors de ces deux journées, agrémentées d'une foire exposition et de stands divers, les tendances de la mode d'aujourd'hui associée à la street avec notamment les marques Mboka Spirit, Kenzi, AK Style, Leader Né, Mokonzi, et la présence de Titini Na Titini et Transcend venus, quant à eux, de Brazzaville, CAM Agency ajoutant sa signature à un défilé de mode prévu pour l'occasion et DJ Kriss étant de la partie pour faire vrombir ses platines.

Il est juste de rappeler que le street wear est apparu dès les années 80 et jusqu'aux années 90 et qu'il aura trouvé ses racines à New York. Il aura été inspiré tout autant par le mouvement hip-hop que par les skateboarders, les surfeurs californiens ou les rastas men avant de devenir un effet de mode incontournable pour les jeunes d'aujourd'hui et du monde entier.

Comme de nombreux évènements culturels, l'accès à la Maison des Cultures Urbaines La Structure, le vendredi 11 et au Centre culturel Jean-Baptiste Tati- Loutard, le samedi 12, sera limité au public et diffusé néanmoins en direct Live sur le réseau social Facebook. Cela réjouira ceux qui suivent depuis 2017 les prémices de cet événement majeur mettant en lumière la culture de la rue et qui se souviennent des passages remarqués d'artistes comme M.A.S.S [France], Freddy Massamba [Belgique], Grodash [France], Rodzeng [Gabon], Etc.