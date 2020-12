Cote d'Ivoire: Décrispation - Laurent Gbagbo reçoit ses passeports

« Notre Chancellerie (Bruxelles) nous a informé de la demande de passeport par Gbagbo et le dossier est en cours de traitement. Gbagbo est un Ivoirien comme tout autre Ivoirien, il recevra ses documents...C'est normal. Il les aura après le traitement ». C'était l'assurance qu'avait donné, le mercredi 29 juillet 2020, le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, à l'issue du Conseil des ministres.

L'acte a été joint à la parole. L'ex-Président Laurent Gbagbo a reçu ce vendredi 4 décembre 2020, « un passeport ordinaire et un passeport diplomatique des mains de Mme l'ambassadeur Nogozene Bakayoko, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de M. Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Belgique ». C'est la précision faite par Me Habibata Touré, l'avocat de l'ex-Chef de l'Etat.

Réagissant après l'obtention desdits documents, Laurent Gbagbo « salue l'acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes ». Selon lui, cette action « va dans le sens de l'apaisement ».

Toutefois, il estime qu'à la lumière des récents événements qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, « l'obtention de son passeport est un épiphénomène ». Il s'incline devant la mémoire de tous les morts de la crise pré et post-électorale de 2020 et apporte son réconfort à tous les blessés. Aux autorités ivoiriennes, il demande de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat socio-politique. Celui de la libération de « tous les responsables politiques et de la société civile incarcérés ».

Il appelle aussi au retour sécurisé des exilés afin que ceux-ci abordent sereinement le dialogue, « dans un climat de confiance ».

Avec ses documents en main, Laurent Gbagbo peut à tout moment atterrir sur sa terre natale, la Côte d'Ivoire.