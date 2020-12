Congo-Brazzaville: Musique - Barbara Kanam fait sensation avec « Atcha »

En 20 ans de vie sur scène, la cantatrice congolaise a réalisé un travail magistral qui mérite le soutien de ses fans. « Atcha » est le titre de sa nouvelle chanson disponible sur les plateformes de téléchargement légales.

« Quand l'amour ne suffit plus, que faut-il faire, s'arrêter, partir ou rester ? ». « Atcha » qui signifie « laisse » en swahili répond à cette question.

Sous un rythme enjoué et attendrissant, « Atcha » conjugue la mélodie des sentiments. La chanteuse interpelle ses mélomanes sur les relations nuisibles. « Quand tu vis une relation amoureuse toxique n'insiste pas. C'est dur mais passe à autre chose, surtout quand on a tout donné et qu'en retour on se sent trahi malgré tout l'amour pour lui ou pour elle », conseille l'artiste.

Son répertoire à vocation divertissante qu'illustre son goût pour l'afro zouk lui a valu plusieurs récompenses. Kora Awards du meilleur espoir féminin en Afrique du Sud en 2003 ; Tamani d'Or, Prix du meilleur espoir féminin d'Afrique centrale au Mali en 2004 ; Kunde d'Or, Prix de la meilleure artiste féminine d'Afrique centrale au Burkina Faso en 2004 ; Music Black Awards, le Trophée de la meilleure voix féminine en 2005 ; Okapi Awards, Prix de la meilleure artiste féminine au Nigeria en 2011 ; Poro Awards à Abidjan, du meilleur clip pour Jardin d'Amour en 2015 ; Prix de la meilleure artiste féminine africaine aux Afroca Music Awards, en 2016...

La chanteuse congolaise Barbara Kanam a été élevée au rang de « Docteur Honoris Causa » de l'université de Floride aux États-Unis et de l'Observatoire africain de la Sanction Positive, et celui de Femme de Valeur en 2019 et biens d'autres.

Artiste congolaise dont le répertoire et la voix ont traversé les frontières, personnalité au statut affirmé par l'émission Island Africa Talent en tant que membre du jury, Barbara est l'une des belles voix féminines d'Afrique. Engagée dans les questions humanitaires, Kanam dit être prête à investir son énergie et son temps pour apporter sourire aux personnes en difficulté à travers des œuvres caritatives.