Algérie: Jeux paralympiques - Versement de subventions financières aux athlètes

Alger — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé au versement de subventions financières au profit des athlètes qualifiés et qualifiables pour les Jeux Paralympique Tokyo 2021, a indiqué jeudi soir le MJS dans un communiqué.

"A l'occasion de la journée internationale des personnes à mobilité réduite qui coïncide avec la date du 03 décembre de chaque année, le Ministre Sid Ali Khaldi, a procédé, au versement des subventions financières aux athlètes qualifiés et qualifiables pour les Jeux Paralympique Tokyo 2021", a précisé le MJS.

Les subventions concernent les disciplines suivantes: Handi-Basket (Equipe nationale dames et hommes 24 athlètes), Goal Ball (Equipe nationale dames et hommes 12 athlètes), Para athlétisme (22 athlètes), Para Power-Lifting (03 athlètes) et Para judo (05 Athlètes).

Selon la même source, le montant de la subvention est de 15 milliards de centimes.

0Dans le cadre de la politique de prise en charge "optimale" des athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ainsi qu'en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, le MJS avait annoncé depuis quelques jours sa décision d'octroyer des subventions destinées à 325 athlètes (127 filles et 198 garçons), représentant 21 fédérations.

Les fédérations sportives concernées sont : le handisport, l'athlétisme, le cyclisme, la boxe, le handball, les luttes associées, le karaté-do, le judo, la gymnastique, la natation, l'aviron et le canoë kayak, le basket-ball, l'escrime, le tennis, le volley-ball, la voile, l'haltérophilie, le badminton, le taekwondo, le tir sportif et le tennis de table.