Afrique Centrale: IIA/CAMEROUN - Andrew Gwodog membre du Grand jury international d'oral

L'Institut international des Assurances de Yaoundé a organisé une série de soutenances des 14 et 24è promotion des cycles II de Maitrise en Sciences et Techniques d'Assurances(MST-A). Une semaine durant, les impétrants ont pris part au Grand jury international d'oral. Séances de soutenances qui a vu la présence des éminentes personnalités de l'Economie et des finances et celles des Assurances dont le Gabonais Andrew Gwodog, Administrateur Directeur Général de la SCG-Ré.

Le grand jury international où un impétrant gabonais, Trésor Emile Toko Eckola, a fait sensation en mettant tous les membres du jury harmonieusement dans une satisfaction presque totale. Ces derniers lui ont accordé une note de 18/20. Il devient non seulement le major de la promotion, mais obtient la note la plus élevée de toute l'histoire des soutenances à l'Institut internationale des Assurances de Yaoundé.

Le Grand jury international d'Oral de la 14è promotion a eu lieu à l'Institut International des Assurances( IIA) de Yaoundé du 23-26/11/20 . Les étudiants ont soutenu devant le grand jury international . L'IIA, cette école de référence au service des Marchés Africains d'Assurance et de Réassurance a donné rendez-nous à plusieurs impétrants et membres du jury qui étaient présents à cette messe du donner et du recevoir.

C'est le Gabonais Olivier Mébiame Assamé, Directeur national des Assurances et bien d'autres éminentes personnalités de la sphère des assurances et réassurances de la zone de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA). L'on peut citer entre autres , Dr Andrew Gwodog (ADG SCG-Ré/FEGASA) et Messieurs Ncharé Issofa (SG CIMA), Gnagne Bedie, (ex Président de la CRCA), Laourou Grégoire(ex Ministre de l'Economie et des Finances du Bénin) et le Pr Zacharie Yigbedek (enseignant IIA).

Fier de lui et admiratif des éminentes matières grises dans le domaine des assurances et de l'économie et des finances, l'Administrateur Directeur général de la SCG-Ré a dit sa fierté d'être passé par cette école de prestige. "Pour la deuxième fois, en tant que professionnel du secteur des assurances et surtout ancien étudiant de l'Institut international des Assurances de Yaoundé, nous avions eu le privilège et l'honneur, d'être sélectionné par le conseil pédagogique de cet établissement afin de participer en qualité de jury dans le cadre de la tenue du Grand jury international d'oral, sanctionnant les travaux de la 14è promotion de Maitrise en Sciences et Techniques des assurances et la 24è promotion du Cycle II".

Parlant des étudiants gabonais qui ont pris part à ce pendez-vous du donner et du recevoir, le Dr Andrew Gwodog a instinctivement exprimé son satisfecit pour Trésor Emile Toko Eckola." La grande surprise pour nous a été Trésor Emile Toko Eckola. Avec le calme qui est le sien, il a répondu brillamment à toutes les questions qui lui étaient posées et tous les membres du jury se sont accordés pour lui décerner une note de 18/20. Le Gabon à travers ce compatriote, détient la moyenne la plus élevée jamais décernée à un étudiant. Il devient le major de toutes les promotions DE L'IIA. C'est ça le Gabon qui gagne" dira t il fièrement.

Le Président de la FEGASA (Federation Gabonaise des Sociétés d'Assurances), le Dr Andrew Gwodog affirme que cet événement était un moment de riches expériences, de partage .Un lieu par excellence où a regné le donner et le recevoir.