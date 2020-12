Afrique: Abdallah Sima - La pépite sénégalaise qui brille au slavia prague

La légion des footballeurs sénégalais en Europe ne cesse de croitre au jour le jour. Dans presque tous les pays sur le vieux continent, des joueurs sénégalais font leurs bouts de chemin. La République Tchèque n'en fait pas une exception. Le Slavia Prague, l'un des cadors de l'élite tchèque a assuré la formation du jeune Abdallah Sima. Aujourd'hui âgé de 19 ans, l'attaquant sénégalais a fait ses débuts aussi bien en championnat qu'en Ligue Europa. Pour l'heure, il réalise un début de saison tonitruant avec plusieurs buts. A la découverte d'Abdallah Sima.

Abdallah Dipo Sima né le 17 Juin 2001 au Sénégal est un avant-centre de formation. Il a évolué en France sous les couleurs d' Thonon Évian Grand - Genève Football Club, anciennement Thonon Évian FC et Évian Thonon Gaillard Football Club. Pour mieux s'aguerrir, le jeune attaquant sénégalais va accepter de passer quelques tests en République Tchèque avec des clubs notamment le Slavia Prague et le MAS Taborsko.

Abdallah Sima et ses débuts en République Tchèque

Arrivé seulement en Mai 2020 en République Tchèque, le joueur de 19 ans s'est très vite adapté. Arrivé presque en fin de la saison 2019-2020, il a débuté par un match amical avec le MAS Taborsko. Match perdu 5-1. A son 2è match quelques jours plus tard, il a marqué un but somptueux lors de la victoire 6-3 de son équipe. En Juin, il va participer à deux rencontres amicales avec le Slavia Prague avec un but à la clé. Il va donc s'engager avec le Slavia Prague. En préparation à la saison 2020-202, il va faire un doublé avant de marquer 5 buts en 6 rencontres avec l'équipe réserve en troisième division tchèque. Impressionnant, il sera très affecté à l'équipe première

Abdallah Sima avec l'équipe première du Slavia Prague

Le 26 Septembre dernier, Abdallah Sima a grignoté 5 petites minutes lors de la victoire 3-0 du Slavia Prague face à Slovacko à l'occasion de la 5è journée. Il aura fallu attendre le mois de Novembre pour sa première titularisation. Il a joué l'intégralité de la rencontre et a enchaîné un autre match à l'occasion de la 8è journée du championnat. Slavia Prague s'est largement imposé 6-0 avec un but d'Abdallah Sima. Rentré en jeu le weekend écoulé à l'occasion de la 9è journée, il a ouvert le score pour le Slavia Prague qui a finalement obtenu un nul 1-1. Il est donc à deux buts en quatre matchs dans l'élite tchèque.

Abdallah Sima a également fait ses débuts en Ligue Europa. Rentré en jeu à la 89è minute de jeu à l'occasion de la 1ère journée, il a engrangé 19 minutes la journée suivante lors de la victoire de son club 1-0 contre le Bayer Leverkusen. Titulaire à la 3è et à la 4è journée contre l'OGC Nice, il a inscrit un but dans chacune des deux rencontres. Il porte son compteur à deux buts en 4 matchs. Il est certain qu'Abdallah Sima a encore une grande marge de progression, mais ses statistiques montrent qu'il s'agit d'un compétiteur mais surtout d'un grand buteur.