Afrique: Italie - Qui sera le champion de la serie a 2020-2021 ?

La saison 2020 - 2021 en Italie a démarré et est à sa 9ème journée. Le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic mène le classement mais beaucoup de choses peuvent se passer car il reste encore 29 journées à disputer. Voici les cinq clubs qui sont en ballotages favorables pour terminer champion d'Italie cette saison.

1- Milan AC

Le club italien le plus en forme en ce moment est le Milan AC. Stefano Pioli et ses joueurs n'ont encore perdu aucun match en Serie A cette saison. Les Rossoneri comptent 7 victoires et 2 matchs nuls avec 8 buts concédés contre 21 marqués. Bénéficiant de la forme étincelante du Suédois Zlatan Ibrahimovic (39 ans), actuel meilleur buteur de Serie A (10 buts), le Milan AC est devenu une véritable machine à marquer en championnat italien. Le club lombard est favori pour remporter le Scudetto et son 19ème titre de champion d'Italie.

2- Inter Milan

L'autre club de la ville de Milan est aussi favori pour aussi remporter son 19ème titre de champion d'Italie. Les Nerazzurri, la saison écoulée sont passés de justesse à côté du sacre en terminant vice-champion derrière la Juventus de Turin. Antonio Conté a effectué des recrutements de qualités cet été notamment Achraf Hakimi, Arturo Vidal pour renforcer son effectif. Mais l'arme de cette équipe reste l'attaquant belge Romelu Lukaku qui est parmi les cinq meilleurs buteurs du championnat avec 7 réalisations. Après 9 journées, l'Inter Milan est dauphin du Milan AC avec une seule défaite (18 points) depuis le lancement de la saison.

3- Juventus de Turin

On ne pourra jamais parler de favoris pour être champion d'Italie et occulter le champion en titre la Juventus de Turin. Andrea Pirlo et ses joueurs sont 4èmes de Serie A, derrière Sassuolo la bonne surprise. Début de saison ronflant pour La Vecchia Signora (la Vieille Dame), qui a obtenu plus de nuls que de victoires après 9 journées. La fusion entre la jeunesse et l'expérience, tant prônée par Pirlo tarde encore à porter ses fruits. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur du club avec 8 réalisations malgré sa longue absence pour raison de Coronavirus. Mais le réveil des Bianconeri risque d'être difficile à gérer. La Juventus compte 36 trophées de Serie A et son hégémonie s'étale sur déjà plusieurs saisons. Est-ce la fin d'un cycle ?

4-Naples

Le club présidé par Aurelio De Laurentiis court depuis plusieurs années derrière son troisième titre de champion d'Italie. Actuel 5ème de Serie A, les Gli Azzurri bénéficie d'une belle équipe avec des joueurs comme Mertens, Kalidou Koulibaly, Lozano Hirving, Victor Osimhen, Milik, Fernando Llorente, Lorenzo Insigne, Tiemoué Bakayoko, pour ne citer que ceux-là. Mais, malgré le beau jeu qu'ils produisent, il leur a toujours manqué quelque chose pour terminer champions. Cette saison 2020-2021, est-ce la bonne ?

5- Lazio Rome

Le cinquième club qui pourrait prétendre au titre cette saison est la Lazio de Rome. Les Biancocelesti ont un parcours semblables à celui de Naples. En 120 d'existence, la Lazio Rome a fini seulement deux fois sur le toit de l'Italie. La saison dernière, elle a tutoyé le sommet avant de lâcher prise à quelques journées de la fin du championnat. On se souvient encore du duel entre son attaquant vedette Ciro Immobile et Cristiano Ronaldo, lequel a tourné à l'avantage de l'Italien.