Maroc: Les Émirats arabes unis aspirent à des relations "exemplaires et riches en réalisations" avec le Maroc (Ambassadeur)

Rabat — L'État des Émirats arabes unis aspire à des relations "exemplaires et riches en réalisations" avec le Royaume du Maroc, a affirmé, l'ambassadeur émirati à Rabat, Al Asri Aldhaheri.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion du 49è anniversaire de la fête nationale de l'EEAU (2 décembre), M. Aldhaheri a relevé que son pays appréhende l'avenir avec optimisme et aspire à hisser ses relations avec le Maroc conformément aux attentes du leadership sage des deux pays, pour en faire des "relations exemplaires et riches en réalisations sur les plans économique et d'investissements et en matière de coopération stratégique fructueuse et constructive".

Il a également indiqué que la célébration de cette occasion rappelle l'anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc frère par feu Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, fondateur des Émirats arabes unis, et feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes".

Viennent ensuite "Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, Président de l'État, que Dieu le protège, et son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour poursuivre la marche de développement et d'édification avec détermination et constance et avec le suivi généreux de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis", a ajouté M. Aldhaheri.

Le diplomate émirati est revenu, dans ce contexte, sur l'initiative de son pays d'ouvrir d'un Consulat général dans la ville de Laâyoune au Sahara marocain, estimant que cette décision confirme la position ferme et indéfectible des Émirats arabes unis en soutien des causes justes du Royaume du Maroc, avec à leur tête la question du Sahara marocain dans le cadre de la solidarité concrète et agissante avec le Maroc frère".

"Nous, aux EAU, sommes très fiers des réformes pionnières entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste", a-t-il encore souligné.

Par ailleurs, M. Aldhaheri a passé en revue un certain nombre de réalisations accomplies par les Émirats arabes unis au cours de l'année 2020 dans divers domaines économiques, sociaux, scientifiques, culturels, technologiques et diplomatiques.